Migue Granados le pidió disculpas a Pepe Cibrián tras el escándalo: «Me quería morir cuando lo vi»

Esta semana se desató un gran escándalo en el mundo del streaming y la farándula. Todo inició cuando se difundió un clip de un desafortunado chiste que hizo al aire Toto Kirzner, hijo de Araceli González y Adrián Suar. El joven se encontraba conduciendo un programa en Olga, cuando bromeó sobre Pepe Cibrián y su lucha para poder ser padre.

El episodio desató el enojo del productor teatral, quien terminó llorando en Intrusos (América TV) completamente enfurecido. «Me ofende y me da asco, me parece vergonzoso (…) Voy a hacer juicio. Si avalamos todo este horror que estamos viviendo es porque obviamente merecemos que el planeta se vaya a la mierd*» dijo Pepe en vivo.

Qué dijo Migue Granados, principal figura de Olga, del lamentable chiste de Toto Kirzner

Tras desatarse el escándalo, Migue Granados, una de las principales figuras del canal de streaming, habló con Intrusos (América TV) y aseguró que la situación lo angustió mucho.

«Me quería morir cuando lo vi. El problema de nuestro lado, de Toto puntualmente, es que ellos se estaban riendo de un archivo viejo, pero el problema fue que cuando contó esa historia, banalizó lo del principio, que era la historia de una piba que vivía en la calle. Toto también tiene una historia de ese estilo y no creo que se burle de eso» aseguró el conductor de streaming.

«Valido absolutamente lo que Pepe entendió porque es su lucha. Me dio mucha pena porque el loco me sigue, lo sigo, ha venido a mi programa. Yo estaba en el auto, esperando a alguien, y no estaba viendo Intrusos. No sabía lo que había pasado. Cuando lo vi, me quería morir» agregó Granados.

Luego, concluyó: «Quedó muy banalizada la lucha inicial solo por reírse de una frase. Y me quiero matar por eso porque no me gusta. A veces se agrede y se pide disculpas, somos personas y puede pasar. Yo lo quiero a Cibrián, es una eminencia. Me angustié mucho«.

Qué dijo Pepe Cibrián tras el comentario de Toto Kirzner

En pleno vivo en Olga, que el influencer Toto Kirzner se burló de una entrevista que le dio Pepe Cibrián a Susana Giménez, años atrás.

«Él está obviamente angustiadísimo con que le digan que no puede tener un hijo, una hija, lo que fuere. Entonces, le dice a Susana. ‘Susana, hay una chica de cinco años que por dos pesos te chupó el… Es durísimo. Y yo, con mi pareja que le queremos dar un hogar, somos cuestionados, Susana. Entonces yo te pregunto a vos. ¿Qué preferís? ¿Dónde está esta niña? Oh, Pepe», dijo Toto.

Cuando el producto teatral vio el vídeo se enfureció y fue a Intrusos a exigir unas disculpas. «Este es un tema muy grave, muy serio. Esto no es libertad, esto es meterse en una vida, afectar a una vida personal mía sin ningún derecho, sin ningún control, es meterse en mi casa, es meterse en mi intimidad, porque yo sé que el Instagram es público, pero no es público, es público yo te presto una llave de mi casa, pero no por eso tenés que entrar a robarme» comenzó.

Resulta que estos señores y especialmente este chico Tomás, empiezan a reírse en relación a calle o Pepe y empiezan a reírse de esto, de una lucha mía y de años y años para poder defender una ley igualitaria», se quejó el productor teatral.e

«Tengo 76 años, no sé cuánto voy a vivir, pero mientras yo pueda hablar, hasta el día que me muera, te juro que voy a seguir hablando… Me ofende y me da asco, me parece vergonzoso (…) Voy a hacer juicio. Si avalamos todo este horror que estamos viviendo es porque obviamente merecemos que el planeta se vaya a la mierd… Esto es lo que no se puede avalar», concluyó Pepe Cibrián.