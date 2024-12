¡Polémico! Cómo hacer una pizza sin amasar y con galletitas

La usuaria Mily Villarruel (@milyvillarruel8) se convirtió en viral luego de compartir un video en el que muestra cómo resolvió la preparación de una pizza sin tener que amasar ni usar levadura.

La historia comenzó cuando a Mily se le dio por comer pizza pero se dio cuenta de que no contaba con todos los ingredientes necesarios para hacerla. Frente al antojo, la tiktoker decidió reemplazar la masa con galletitas de agua, una combinación que dio como resultado una creación que se volvió tendencia: la “gallepizza”.

Cómo hacer una pizza con galletitas para darte un gusto sin amasar

En el clip, que dura tan sólo once segundos, la joven junta las galletitas de agua en un plato redondo, les agrega kétchup en lugar de salsa de tomate junto con queso fresco para derretir y, como toque final, desparrama un poco de orégano. “Pizza de galletitas”, escribió en la descripción del video que ya que cuenta con más de un millón y medio de reproducciones y cerca de 85 mil likes.

Pero además de la extraña ocurrencia gastronómica, lo más hilarante de la publicación es el audio que acompaña las imágenes que ironiza sobre esta forma bastante controvertida de hacer pizza: “No me va a tragar la pobreza. Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien”.

Los usuarios llenaron la publicación de comentarios refiriéndose a la ingeniosa receta: “Pero una bolsa de harina vale menos que las criollitas”, resaltó un seguidor. “La gallepizza es lo más”, aseguró otro, bautizándola para siempre con ese nombre.

“Te juro que nunca vi esto, pero me iluminaste los días que pinta bajón y no quiero preparar nada”, “Qué buena idea. Agosto se me está haciendo eterno”, “Yo que creí que mi pizza con tapa de empanada estaba mal” y “Que suba tutorial”, agregaron otras personas siguiéndole el tren a la joven flamante cocinera.

“No me río porque una vez usé polenta y, como no tenía salsa, también le puse ketchup caliente”, aseguró una mujer. “El queso un lujo y si las galletitas son traviatas, eso es caviar”, bromeó otro usuario.

Incluso, muchos aseguraron que se pueden obtener resultados muy parecidos reemplazando a las galletitas con pan: “Háganlo con pan, es re rico”, “Yo siempre lo hice con pan y le llamábamos ‘pizza pan’, van como piña con los mates”, aconsejaron los más creativos. Aunque hubo una usuaria que cruzó todos los límites y admitió haber hecho su propia receta pero con polenta: “También podés hacer pizza de polenta, está re buena para acompañar con unos mates”, escribió orgullosa.