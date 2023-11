Por qué Aníbal Lotocki denunció a cuatro famosos: «Diferentes alusiones»

Aníbal Lotocki denunció a Jorge Rial, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Facundo Pastor. Así lo reveló Mariana Brey reveló en Socios del Espectáculo, el programa de El Trece.

«Decidió denunciar, junto a su abogado, a cuatro personas del mundo del espectáculo: una de ellas es su expareja, Pamela Sosa, la otra persona es Gabriela Trenchi, el periodista Facundo Pastor y el señor Jorge Rial«, detalló la panelista del ciclo televisivo.

Puntualmente del caso Rial, Brey indicó: «Es por diferentes alusiones e inexistentes prácticas médicas adjudicables al denunciantes. Incluso, pone el link de cuando Jorge dijo en Argenzuela: ‘Silvina Luna no murió, a Silvina la mataron, la mató la mala praxis, pero tiene nombre y apellido: Aníbal Lotocki‘… Así a cada uno de los diferentes denunciados».

«Jorge Rial no está notificado de esto, se enteró de la misma forma que nos enteramos todos nosotros. Le pregunté a un abogado sobre este tema y me dijo ‘esto no existe'», cerró Mariana Brey en el programa.

Último momento: Lotocki denuncia a Pamela Sosa, Trenchi, Rial y Pastor. pic.twitter.com/9JxLY7Tl20 — Socios del espectáculo (@socioseltrece) November 14, 2023

Aníbal Lotocki no podrá ejercer la medicina

Aníbal Lotocki, el cirujano acusado de homicidio no podrá trabajar como médico. La Corte Suprema desestimó un recurso presentado por la defensa contra la resolución que había aceptado una medida cautelar para que se lo inhabilitara para ejercer la medicina.

El cirujano está detenido actualmente en Ezeiza. Espera fecha para el juicio oral por el homicidio simple de Cristian Rodolfo Zárate, ocurrido en abril de 2021, luego que el paciente fue operado por Lotocki.