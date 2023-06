Por qué aseguran que Mar Lucas, la supuesta novia de Rusherking, es idéntica a La China Suárez

Luego de la separación de La China Suárez, Rusherking se mostró junto a Mar Lucas, una reconocida influencer española. En redes sociales los usuarios estallaron por el «parecido» entre la actriz argentina y la presunta nueva pareja del artista.

En concreto, la situación habría enojado a La China, pese a que el cantante no ha aclarado si se trata de un romance.

«Me contaron que La China está muy molesta con el nuevo romance de Rusherking”, comentó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Si bien Rusherking no confirmó que la chica con la que se lo ve en la foto sea su novia, a mi me cuentan que están en un algo y que, cuando su ex se enteró de este viaje, no le cayó bien. Lo que a mí me contaron es que La China no pudo superar el dolor de la separación y sintió innecesario que Tomás se exponga con una chica cuando todavía las heridas de la ruptura duelen”, agregó el periodista.

“Es más, La China habría estado tan enojada con esto que pasó que a mi me mandaron una frase que describe bien la situación: ‘Son cosas de pendejo´”, continuó Etechegoyen.

«Yo sé que difícilmente La China confiese que le molestó esto que pasó el fin de semana pero, más allá de esto, hay algo que es real y es que, por lo que vemos, a Rusherking le costó menos de dos meses recuperarse del corazón y ya tiene su reemplazo”, concluyó el conductor.

Mar Lucas Vilar es española y actualmente tiene 20 años.

Por qué aseguran que Mar Lucas es similar a La China Suárez

Confirmado el acercamiento entre Rusherking y Mar Lucas Vilar, en redes sociales los usuarios rápidamente coincidieron en que la influencer española es muy parecida a La China Suárez, expareja del artista argentino.

“Cuando sonríe es como si la China y Pampita hubiesen tenido una hija”; “Igualitas”; “Es muy parecida a la China”; “Es una mini China”; “Posta que es impresionante lo mucho que se parece a la China. Es como su versión más joven”; “Me dio un poquito de impresión” y “Es preciosa, pero la China es más linda”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Mar Lucas se dedica a la música y al modelaje. Tiene 20 años y nació el 9 de septiembre del 2002 en Sitges, ciudad cercana a Barcelona, donde actualmente reside. Viaja muy seguido a Madrid por cuestiones laborales.