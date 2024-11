Premios Oscar 2025: Conan O’Brien será el presentador

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas realizará la 97ª entrega de los Premios Oscar el 2 de marzo de 2025 y destacarán a las mejores películas estrenadas en 2024: el próximo año, la conducción estará a cargo de Conan O’Brien.

El reconocimiento de la academia tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California. El evento será televisado en Estados Unidos a través del canal ABC y, por primera vez, el anfitrión será el comediante O’Brien.

