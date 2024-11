Jack Nicholson reveló quién cree que es el mejor actor de la historia

Jack Nicholson es uno de los actores más destacados del mundo y protagonista de numerosas películas de Hollywood que lo llevaron a convertirse en un referente para las nuevas generaciones. Ganador de tres premios Oscar y con un récord de doce nominaciones, es palabra autorizada para opinar sobre actuación.

Quién es el mejor actor de la historia para Jack Nicholson

En una entrevista con Rolling Stone, el actor reveló quién considera que es el mejor actor de la historia. “Lo digo en serio cuando digo que si no puedes apreciar a Marlon Brando, no sabría cómo hablar contigo. Si hay algo obvio en la vida, es esto. Otros actores no andan discutiendo quién es el mejor actor del mundo, porque es obvio: Marlon Brando lo es”, aseguró.

Para Nicholson fue una inspiración verlo en la película “Salvaje”, de 1953: “Cambió mi vida para siempre… No hay nadie antes ni después como Marlon Brando. Es un genio que desafió y transformó las reglas del arte”.

En 1976, los actores trabajaron juntos en “Missouri” y para Nicholson fue un sueño hecho realidad, pero también fue la oportunidad para mirarlo de cerca y aprender del mejor.

“Brando fue el principio y el fin de su propia revolución. Era un artista monumental, no había forma de seguir sus pasos. Realmente sacudió al mundo, y su influencia estará ahí para siempre”, afirmó.

Los actores llegaron a ser amigos muy cercanos, por eso la muerte de Brando hace 20 años fue un duro golpe para Nicholson.