Brian de Gran Hermano le hizo un comentario a Chiara que causó indignación y fue tildado de machista 

La casa de Gran Hermano se encuentra sumergida en constantes polémicas y diferentes episodios que generan debate. Desde que arrancó la presente temporada se viene hablando de las diferentes momentos y comentarios que tienen los participantes entre sí, jugando muy fuerte y derrapando en más de una oportunidad.

Es que, en plena discusión, uno puede perder los estribos y lanzar un misil que no tiene vuelta atrás. Eso mismo sucedió con Brian Alberto, que en plena gala en vivo se enfrentó al tándem compuesto por Chiara Mancuso y Giuliano ‘Nano’ Vaschetto pero en un momento se le salió la cadena y en medio de una chicana quedó expuesto.

Todo comenzó porque hace unos días Brian apuntó contra Chiara por su cercano vínculo con Nano, recordando que el joven santafesino había tenido un romance con Jenifer Lauría. En ese momento, el vendedor ambulante dio a entender que Mancuso traicionó su amistad con la empleada administrativa para acercarse a Vaschetto tras la eliminación de la morocha.

En ese momento se tejió un durísimo cruce, y desde entonces se la tienen jurada. En la reciente cena de nominados volvieron a discutir, pero este domingo por la noche tuvo uno de los habituales contactos con la casa y todo terminó por desmadrarse. ¿Qué pasó? Cuando el conductor preguntó por las diferencias que tienen Brian y Nano, el vendedor ambulante quedó expuesto al hacer un desacertado comentario.

Brian de Gran Hermano pisó el palito y quedó expuesto con un horrible comentario

ESAAAAA CHIARA UBICANDO AL VILLERO🔝🔝



“Para Brian salieron 2 tetas (Jeni), para mi SALIO UNA MUJER”

#GranHermano pic.twitter.com/KJ7gvoe9qy — GGinii (@ImBackGGx) January 13, 2025

“Pobre Nano, él vino a jugar acá las primeras dos semanas; me parece que se equivocó de certamen porque vino a buscar chicas acá y de repente le sacamos dos tetas y se puso como loco”, disparó, en alusión a que el venadense buscó a Chiara luego de la eliminación de Jenifer -fue la tercera jugadora que se quedó afuera de la casa esta temporada-.

Pero esto tuvo una rápida respuesta por parte de Mancuso, que jugó una carta crucial al ver que su compañero había hecho un comentario machista: “Tiene comentarios despectivos, diciéndome que como soy una mujer empoderada no puedo tener ganas de cu… a Nano o joder o lo que sea”.

Y siguió: “Él no tiene derecho a decirme nada, yo hago lo que quiero. Sé que soy empoderada pero además de eso, como cualquier mujer, le tengo ganas a tipos y hago lo que a mí se me canta. No quiero que me juzgue ni él ni nadie. Está haciendo comentarios horribles, ahora dice que Jeni son dos tetas… y ella es una mujer que tiene mucho más que eso”.