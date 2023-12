Qué dijo Andy Kusnetzoff de la supuesta pelea entre Martín Bossi y Sofi Martínez en PH

Martín Bossi y Sofi Martínez habrían protagonizado una pelea en la grabación de PH: Podemos Hablar, el programa de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff.

Según contó la periodista Laura Ubfal, el humorista le habría hecho una incómoda pregunta a la periodista. «La pregunta de Bossi habría sido: ¿tendrías relaciones con Messi?«, reveló Pampito en Intrusos.

Instalada la polémica, quien salió a hablar del tema fue el propio Andy, compañero además de Sofi en Urbana Play. «La otra vez con Martín me armaron un escándalo que al final no era. No pasó nada», explicó el conductor a un movilero de América TV.

«No pasó nada. Hay algo que se repite. Cuando pasó lo de Belén Francese pasa y se sabe y cuando no pasa nada, no pasa nada«, exclamó Andy.

Qué dijo Sofi Martínez del supuesto cruce con Martín Bossi

Sofi Martínez contó que no hubo una discusión con Martín Bossi en PH, el programa de Telefe. «No pasó nada. La pasamos super bien en el programa de Andy. Me sorprende que se hable de un escándalo. Nada que ver», dijo la periodista.

«El programa salió re lindo y con Martín todo bien», cerró la periodista que en su momento quedó envuelta en alguna polémica en torno a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.