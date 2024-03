Qué dijo Javier Milei de los rumores de crisis con Fátima Florez

Marina Calabró contó que habló con Javier Milei y el presidente le negó que esté atravesando una crisis en su relación con Fátima Florez.

«Me pasa que, como de alguna manera se sabe que tengo una relación de amistad de más de 10 años, me escriben a mí por el tema de Fátima y él», reveló Marina en diálogo con Yanina Latorre.

«Entonces le digo ‘pará, yo a todo el que me escribe le estoy negando la crisis, pero en una de esas estás en crisis… y no me dijiste, no me enteré’. Y él me negó todo, me dijo: ‘No estamos separados. Olvidate, no sé de dónde sale ni me importa'», contó sobre la charla que mantuvo con el mandatario.

«Por lo que supe no creo Fátima se instale en la quinta de Olivos», amplió la periodista, que aclaró que el presidente y la humorista siguen juntos pese a los rumores de crisis que surgieron en los últimos días.

Marina Calabró y Rolando Barbano confirmaron su relación

Marina Calabró y su compañero de radio Rolando Barbano confirmaron su romance. «Nos estamos conociendo«, afirmó la periodista ante la insistencia de Jorge Lanata.

“¿Hay algo que usted nos quiera contar?”, quiso saber el conductor en el programa de Radio Mitre. Tiempo después los involucrados confirmaron su relación.