Fátima Flórez se cruzó con su ex Norberto Marcos y no lo saludó: el video

Fátima Flórez fue una de las grandes protagonistas de los Premios Estrella de Mar 2024 en Mar del Plata. La imitadora ganó el premio a mejor espectáculo de humor por «Fátima 100%».

Además se esperaba el encuentro de Fátima con su ex pareja, el productor Norberto Marcos, que también estaba invitado a la premiación.

Según informaron en Socios del Espectáculo, la organización del evento recibió un «reto muy fuerte» porque le habían pedido especialmente que Fátima no se cruce con Norberto. «Esto implicó un escándalo”, señalaron en el ciclo televisivo.

Por otro lado, se viralizó un video en el que Fátima y Norberto se cruzan en un pasillo. El productor va hacia un lado caminando solo, mientras que la humorista camina para el lado contrario acompañada por su entorno.

Un cronista advirtió la situación y le remarcó a Norberto que Fátima no lo había saludado. El productor sonríe nervioso y la humorista gira pero no frena su paso.

Fátima Flórez y Norberto Marcos fueron pareja durante 22 años, trabajaron juntos en los espectáculos de los últimos años hasta que se separaron y la artista comenzó un romance con el presidente Javier Milei.

Fatima NO saludo a Norberto.

Se cruzaron cara a cara y no se saludaron.



Via @FarandulaShow #LAM pic.twitter.com/bVveDeXKNL