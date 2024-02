Revelan que Fátima Florez tuvo una fuerte pelea con Javier Milei y le habrían robado la torta de cumpleaños

Fátima Florez festejó días atrás su cumpleaños pero no todo habría sido como lo esperaba. En las últimas horas revelaron que le habrían robado la torta y también se filtró que tuvo una fuerte discusión con su pareja, el presidente Javier Milei.

«Tengo información de lo que pasó en el cumpleaños de Fátima Florez. Fue tremendo. Se afanaron la torta. Milei y Fátima tuvieron su primera pelea y crisis», dijo el periodista Lucas Bertero en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri en El Trece.

«El pasado viernes a la noche después de las 00 era el cumpleaños de Fátima. El presidente en ese momento no estaba. Ahí el elenco le lleva una torta, como se suele hacer en el teatro. Soplan la velita, se va la gente, se reúne todo el staff e hicieron una gran picada. Y, cuando llegó el momento de comer la torta, que era de gran tamaño para que pudieran comer todos, la torta no aparecía«, agregó el periodista.

También revelaron una pelea entre Fátima y Milei. «Pasó lo siguiente- continuó Bertero- Milei llega a Mar del Plata a las seis de la tarde. Se dirige enseguida donde estaba Fátima produciéndose. Tienen un encuentro ahí entre toda la gente. Él se queda alojado ahí con su comitiva y ella se va al teatro porque tenía que estar dos horas antes».

«Florez hace la función, Milei la va a ver. El tema es el siguiente, Milei después del beso que todos vimos se retira con la comitiva al lugar donde se festejaba el cumpleaños. Fátima va a su camarín, se baña, la peinan… y cuando sale y empieza a escribirle al presidente, su pareja, para ver dónde estaba. Él ya no estaba«, sumó el periodista.

Finalmente, Bertero cerró: «Se fueron todos. Sólo quedó la mamá de Fátima, su hermana y el peinador. Milei se fue. Ella ahí le escribe a Milei, él no le responde. ‘¿Cómo que me están esperando allá? Me dejaron sola, varada acá con la valija’. Fátima llegó hecha una furia a su cumpleaños. Hubo un momento íntimo en el que ella y Milei se fueron a hablar. Después todo se desarrolló con total normalidad».

Javier Milei viaja a Israel y el Vaticano

El presidente Javier Milei emprendió hoy una gira por Israel, Italia y el Vaticano. En Israel e Italia el Presidente mantendrá reuniones los primeros ministros Benjamin Netanyahu y Giorgia Meloni. En el Vaticano tendrá una cita con el papa Francisco.

En enero pasado, el jefe de Estado había viajado a Davos para participar del Foro Económico Mundial, en su primera salida al exterior desde que asumió el 10 de diciembre pasado.