Qué dijo Pampita sobre la fuerte pelea de Roberto García Moritán con Alejandro Bodart

En plena campaña como precandidato de Republicanos Unidos a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto García Moritán tuvo un fuerte cruce con Alejandro Bodart, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. La tensión se vio en los pasillos de TN, donde se pusieron cara a cara y hasta hubo insultos.

“¿Sos macho, tenes huevos? Boludo, andá a discutir con tu mujer”, fue una de las frases más repudiables que le lanzó el dirigente del Frente de Izquierda. Por supuesto, que haya metido a Pampita en el medio, hizo que se transformara en la palabra más buscada. Finalmente la conductora habló, pero trató de poner paños fríos.

Qué dijo Pampita sobre el cruce entre Roberto García Moritán y Alejandro Bodart

Ante la consulta desde LAM, Pampita primero aclaró que no vio el cruce en vivo de su pareja. Sin embargo, aclaró: “Yo no me meto en nada en esas cosas, prefiero acompañar desde un lugar de casa, respetando cada uno nuestros espacios. Nos admiramos mucho cada uno en lo suyo, nos apoyamos completamente, pero no nos metemos en los temas de los otros”.

De inmediato, el cronista le recordó que Bodart lo había mandado a discutir con ella. Obviamente, como chicana, y Carolina le contestó: “Nunca va a ser un agravio que esté casado conmigo”. Y enseguida agregó: “Si lo quieren ofender con eso la verdad es que para él es un orgullo, estamos re enamorados”.

“¿Te asustaste? ¿Le dijiste ‘Rober, no te agarrés a las piñas que sale en todos lados’?”, quiso saber el movilero. Con su sonrisa característica, le contestó: “Jamás, un caballero. Él siempre con la palabra. Lo que tenga que decir lo va a decir y de buena manera”.