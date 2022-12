¡Que miedo! La trágica predicción de Mhoni Vidente que afectará a la Final del Mundial Qatar 2022

La astróloga cubana Mhoni Vidente, una de las más populares en Latinoamérica, volvió a ser noticia este miércoles en medio de la espera por la Final del Mundial Qatar 2022, luego de vaticinar quién sería el posible campeón de la Copa del Mundo. Pero ese hecho no vendría solo, sino que estaría acompañado de un terrible evento dentro del ámbito deportivo.

Si bien la mujer se dedica a hacer predicciones diversas, que van desde política hasta la fecha exacta del Apocalipsis, su popularidad llegó de la mano del fútbol, luego de los claros resultados obtenidos según sus «videncias».

Pero las miradas se centraron, esta vez, en la trágica predicción que podría arrastrar a una estrella del fútbol mundial. Si bien las miradas se centraron en Pelé, quien atraviesa un complejo cuadro de salud, ella se encargó de aclarar que sería alguien más joven.

Según explicó Mhoni, se encuentra latente la posibilidad de un accidente fatal en el Mundial Qatar 2022 que pondría en peligro la vida de una de las máximas estrellas del fútbol internacional. Por eso, las alarmas se encendieron.

“Visualizo la muerte de alguien muy importante en el mundo del fútbol. Esto será a causa de un accidente o de un atentado. Tendrá entre 30 y 37 años. Puede ser Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Neymar” declaró Mhoni Vidente.

Sobre el posible hecho, Mhoni explicó que «se trata de un accidente que va a marcar la historia del fútbol. La carta de la muerte está sobre todos ellos, así que se tienen que cuidar” concluyó la tarotista.

La predicción de Ludovica Squirru sobre la Final del Mundial Qatar 2022

Otra de las astrólogas que se involucró con la Final del Mundial fue Ludovica Squirru, quien percibe que el partido de la Selección Nacional no tendrá el resultado esperado por todos. «En el libro del Tigre yo puse lo que me late, y siento que vamos a salir subcampeones, no campeones» había señalado semanas atrás.

Al igual que Mhoni Vidente, Ludovica habló de que «también percibí -cuando estaba escribiendo el libro del Tigre- que algo raro, algo inédito, algo inesperado iba a pasar en Qatar, en relación al Mundial en general; un susto, algo que no va a acompañar».