«¿Qué mirás, bobo?»: Antonela Roccuzzo «imitó» a Messi y fue viral en redes

Un video de Antonela Roccuzzo fue viral el fin de semana porque imitó la famosa frase que Lionel Messi le había dicho al futbolista de Países Bajos Wout Weghorst.

“¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo. Dale”, le había dicho el crack rosarino al jugador holandés en medio de una entrevista.

Tras el partido por cuartos de final del Mundial Qatar 2022, la frase fue dicha por Antonela. Ocurrió mientras salía del estadio y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

“¿Qué miras, bobo?”, se la escucha decir a la rosarina que lleva la camiseta alternativa de la Selección y un gorro piluso violeta.

"¿Qué mirás, bobo?", dice Antonela Roccuzzo saliendo del estadio 🤣🔟 pic.twitter.com/Rp9P5XOkhR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 11, 2022

«Messi me decepcionó»

«Lionel Messi me decepcionó. Quería darle la mano después del partido de fútbol. Pero me aplastó la mano y no quiso hablar conmigo«, dijo tras el encuentro el jugador de Países Bajos Wout Weghorst.

En un picante partido Argentina se impuso a Países Bajos por penales y está en las semifinales del Mundial Qatar 2022. Este martes enfrentará a Croacia desde las 16 hora argentina por un lugar en la final.