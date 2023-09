Qué pasó con Pitty, la numeróloga: Por qué está involucrada en el escándalo de Banco Nación

Pitty la numeróloga quedó involucrada en el escándalo del Banco Nación Argentina, luego de conocerse públicamente que fue contratada por la institución por un plazo de seis meses realizando tareas remuneradas por 1.800.000 pesos.

Según se conoció en las últimas horas, a partir de una investigación del programa «Lanata sin filtro» de Radio Mitre, Verónica Laura Asad, más conocida como Pitty la numeróloga, habría sido contratada por María Barros, gerenta general de Banco Nación, quien le recomendó ofrecer sus servicios a la institución y presentar su currículum ante las autoridades.

“Vino esta persona, me dijo me encantan tus servicios, me encantaría que el Banco (Nación) te contrate” introdujo Pitty, la numeróloga, al respecto durante una entrevista televisiva en El Diario de Mariana, por América.

Y agregó, en su defensa: “Me dijeron que debía hacer una entrevista virtual y después presentar mi curriculum. Entiendo que todos los funcionarios se recontra asesoran. ¿Por qué lo paga el Banco? Eso se lo tienen que preguntar a ella, yo a mi trabajo lo hice, y fue por dos mangos con cincuenta”.

Finalmente, Pitty la numeróloga lamentó las repercusiones que tuvo su contratación por parte del Banco Nación. “Fue algo tan lindo para mí como trabajar para el Banco Nación y para todas las marcas, como para que me traiga este quilombo”.

Qué hizo Pitty, la numeróloga, en Banco Nación

Según explicó la propia protagonista de este escándalo, Pitty la numeróloga, el trabajo solicitado era «lo que yo sé hacer, los números a través del coaching. Yo lo que doy es una técnica que la tengo yo sola y que la enseño también».

«A través de los números, sacás diferentes cosas: como el de la puerta de tu casa, tu celular, en tu cielo, del cual vos podés aprovechar el 100%» indicó Pitty, la numeróloga. Y agregó: «a través de la matemática pura realizo cuentas y concluyo dónde estás para ir«.

«Te doy diferentes tips de motivación para que vos puedas sacar tu mejor versión en tu trabajo» explicó y concluyó Pitty, la numeróloga.