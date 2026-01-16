Quién es la esposa argentina de Imanol Arias, de perfil bajo, ligada a Bariloche y a la Patagonia

La reciente boda de Imanol Arias volvió a poner el foco en su vida personal, pero sobre todo despertó interés en quién es su esposa argentina, Nélida Inés Grajales, una mujer que eligió siempre un perfil bajo, lejos del mundo del espectáculo, y con un marcado vínculo con la Patagonia.

Quién es Nélida Inés Grajales, la esposa argentina de Imanol Arias con vínculo en la Patagonia

Conocida en su círculo íntimo como “Nelita”, Nélida Inés Grajales es abogada especializada en derechos humanos, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Durante varios años desarrolló su carrera en el ámbito legislativo nacional: trabajó como administrativa en la Cámara de Diputados de la Nación y luego como asesora en el Senado argentino, entre 2013 y 2021, según consta en registros oficiales.

En los últimos años, Grajales reorientó su actividad profesional hacia el sector privado y se vinculó a emprendimientos en la industria de la carne, con especial foco en la raza Angus. Este costado de su vida fue destacado por el propio Arias en una entrevista con El Correo Vasco, donde señaló el conocimiento de su esposa sobre el rubro ganadero y su interés por comparar la carne argentina con la tradición gastronómica del norte de España.

La historia de amor entre Arias y Grajales no comenzó de manera reciente. Si bien se conocían desde hacía tiempo, el vínculo se reactivó en 2024, cuando el actor viajó a la Argentina por la gira teatral de Mejor no decirlo, obra que protagonizó junto a Mercedes Morán. Según relató el actor, primero se reencontraron de forma casual en Punta del Este y luego volvieron a verse en Buenos Aires, donde incluso llegaron a ser vecinos. Ese reencuentro fue clave para consolidar la relación.

Fiel a su estilo reservado, Grajales evitó toda exposición mediática tras la boda. Incluso cuando periodistas aguardaban declaraciones en la puerta de la casa del actor en Madrid, la pareja decidió no hacer comentarios y partir directamente de luna de miel rumbo a Bilbao y San Sebastián.

Cuál es su conexión con Bariloche

Más allá de Europa y de los flashes, Nélida Inés Grajales mantiene una relación cercana con la Patagonia. En distintas ocasiones fue vista en San Carlos de Bariloche, un destino que frecuenta por motivos personales y profesionales. Su vínculo con la industria cárnica y el desarrollo productivo refuerza esa conexión con el sur argentino.

Bariloche aparece así como un punto clave en su recorrido: un lugar asociado a la naturaleza, la producción y un estilo de vida alejado de la exposición pública. Esa elección coincide con la impronta que la pareja mostró tras el casamiento, apostando por la discreción y por una vida compartida entre Europa y la Argentina.

Alejada del ambiente artístico pero con una sólida formación profesional, Nélida Inés Grajales se consolida como una figura central en esta nueva etapa personal de Imanol Arias, marcada por la madurez, el bajo perfil y un fuerte lazo con la Patagonia.

Con información de Revista Hola y La Nación