Weretilneck y el Gabinete: las finanzas y la fecha del regreso de las multas con los radares

El gobernador Alberto Weretilneck reunió este viernes a su Gabinete, centrándose en una revisión de las próximas medidas de la gestión.

La estrechez de recursos y el “control del gasto” se reiteró como el mensaje gubernamental, pero el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, también habló del adelanto financiero de la Nación y de un repunte en la recaudación provincial.

Se confirmó, además, que el próximo jueves, el 21, se activará plenamente el funcionamiento de los radares, a partir de que se comenzará con las multas por excesos de velocidad.

Asistencia casi perfecta

El encuentro -que se extendió por cuatro horas- lo presidió Weretilneck, con casi la totalidad de los miembros del Gabinete, salvo el ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy (asistió el secretario Lucio Reinoso). Participaron, además, el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López, y los secretarios María Julia Mosquera (Legal) y Gustavo Glave (Medios).

El ministro Jara arriba a la Residencia. En Gabinete, el titular de Seguridad adelantó que el jueves se comienza con la aplicación de multas con los radares. Foto: Pablo Leguizamón.

A diferencia de otras ocasiones, Weretilneck obvió la introducción política y cedió enseguida la palabra a sus funcionarios. La gacetilla gubernamental redunda en el “control del gasto, la continuidad de la obra pública” y la presencia territorial. Pero las intervenciones individuales dejaron datos interesantes, que bien se podrían resumir en lo siguiente:

-Sánchez reiteró el problema de la caída de la coparticipación federal, pero además consignó el oxígeno momentáneo que constituye el adelanto acordado con Nación por 120.000 millones de pesos (contó que parte se destinará al pago de un crédito tomado con el banco Patagonía). Enumeró mejoras de las regalías petroleras (por la suba del precio internacional) y un ascenso de la recaudación propia.

El ministro Sánchez insistió con la baja de la coparticipación, pero habló además del adelanto financiero de Nación y de un repunte de los recursos propios.

-El ministro de Seguridad, Daniel Jara, confirmó que el 21 de mayo se pondrá en marcha el cobro de las infracciones por exceso de velocidad que detecten los radares en las rutas. Ya están funcionando desde abril, pero, todavía, no se labran multas.

-“En un mes estará operativa la APP oficial de ciudadania digital, Soy Río Negro”, aseguró el titular de Modernización, Milton Dumrauf. Weretilneck silenció la fecha del lanzamiento de ese dispositivo que pretende simplificar el acceso a “los servicios y trámites” estatales a través del celular.

-Río Negro prepara una propuesta definitiva a Nación para asumir el manejo de las rutas 22 y 151 que será entregada a Vialidad Nacional, seguramente en la última semana de mayo. Eso lo transmitió el ministro Echarren.

-La secretaria Andrea Confini detalló que el 21 será la “consulta significativa” (presentación del proyecto) del plan director de agua de Roca, que financiará el Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe (CAF). Además, recordó la Audiencia del 22 en San Antonio por el gasoducto “Dedicado”, vinculado con el proyecto de GNL de SESA (Southern Energy).

Por su parte, la ministra de Educación, Patricia Campos, detalló las opciones educativas frente al conflicto existente con Unter; su par sanitario, Demetrio Thalasselis, se extendió en detalles de las medidas en su ministerio y, entre otros, el secretario General, Nelson Cides, resaltó la tarea territorial del Programa Cerca, que tendrá continuidad en Bariloche.