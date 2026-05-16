Manejo defensivo: el conductor como protagonista de la seguridad vial

En el complejo ecosistema del tránsito, el factor humano sigue siendo la variable con mayor capacidad de influir en los resultados. El concepto de manejo defensivo no se limita a conocer las señales de tránsito; es, ante todo, una estrategia de inteligencia y anticipación.

Para el ingeniero Daniel Horacio González, especialista en Higiene y Seguridad con cuatro décadas de experiencia brindando servicios a la industria del Oil & Gas (Comasec y Servince), esta disciplina enseña a conducir de manera que se eviten incidentes, independientemente de las acciones incorrectas de terceros o de las dificultades del entorno.

La visión: Ver para predecir

El primer paso para un manejo defensivo es la educación de la mirada. Un conductor no debe limitarse a observar el paragolpes del auto que lo precede. «Hay que estar siempre a la defensiva, anticipándose a los errores que pueden cometer otros», señala González.

Entrenar la visión implica realizar un escaneo constante: observar las banquinas, las intersecciones y el comportamiento de los demás vehículos. Esta «lectura del camino» permite detectar, por ejemplo, si un conductor está distraído o si un vehículo está por realizar una maniobra brusca, ganando segundos valiosos que transforman una posible emergencia en una simple maniobra de rutina.

El método de los segundos: Tu margen de seguridad

Uno de los consejos más prácticos y universales que destaca el especialista es la regla de los segundos. Esta técnica permite mantener una distancia de seguimiento segura sin necesidad de cálculos complejos:

Punto de referencia: Se elige un objeto fijo en la ruta (un cartel, un árbol, una sombra). El conteo: Cuando el vehículo de adelante pasa por ese punto, el conductor debe contar «1101, 1102, 1103». La verificación: Si se llega al punto de referencia antes de terminar de contar, la distancia es insuficiente y debe aumentarse.

Este método es fundamental porque, a mayor velocidad, más distancia se recorre durante esos tres segundos, adaptando el margen de seguridad de forma natural y automática.

El mito del tiempo y la urgencia

A menudo, el exceso de confianza o la sensación de urgencia llevan a los conductores a incrementar la velocidad por encima de los límites recomendados. Sin embargo, González advierte que la ganancia de tiempo es mínima en comparación con el aumento del riesgo.

En un trayecto de 100 kilómetros, la diferencia de tiempo entre circular a una velocidad prudente y una excesiva suele ser de apenas unos minutos, un margen que no justifica la pérdida de capacidad de maniobra ante un imprevisto.

El factor emocional: Conducir con conciencia

El manejo defensivo también requiere una gestión de las emociones. En tiempos de estrés social, es común que los conductores descarguen sus tensiones en el tránsito.

«La ansiedad o el malestar no pueden ser un pretexto para una conducción errática», enfatiza el especialista. El vehículo no debe ser un espacio de descarga. Ante una provocación o una mala maniobra de otro conductor, la técnica defensiva dicta no reaccionar. Mantener la calma y seguir las reglas es la forma más efectiva de desactivar un potencial conflicto vial.

La prevención como conducta de vida

Para Daniel González, el manejo defensivo es, en última instancia, una conducta de vida. Implica ser preventivo en cada decisión: desde chequear el estado del vehículo antes de salir hasta adaptar la conducción a la lluvia, el viento o el hielo patagónico.

«La prevención es la mejor herramienta. Uno puede tener mucha habilidad técnica para mover el volante, pero si no respeta la normativa y al prójimo, no es un conductor seguro», concluye. Al poner primera, el conductor defensivo asume un compromiso solidario, entendiendo que su atención y su paciencia son las que garantizan que todos lleguen a destino.

Guía rápida: ¿Cómo ser un conductor defensivo?

Para mejorar la seguridad en calles y rutas, es fundamental seguir estas recomendaciones prácticas: