Necrológicas de hoy, sábado 16 de mayo de 2026

LEON, JOSE RUBEN Falleció en Neuquén el 13 de mayo de 2026 a la edad de 85 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos fueron velados en sala F de calle Godoy 522 e inhumados a las 16 hs del dia 14 de mayo en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

REINOSO, MIRTA ESBELTA Falleció en Neuquén el día 13 de Mayo a la edad de 87 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados ayer a las 17:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén.

SCHERGER, DOMINGO IGNACIO Falleció en Neuquén el día 14 de Mayo a la edad de 75 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos serán inhumados a las 17 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

CARRASCO BRAVO, LORENZA Falleció en Neuquén el día 14 de Mayo a la edad de 79 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos serán inhumados a las 09 hs. en el Cementerio Jardin del Recuerdo. SERVICIO SOCIAL CALF.

ABURTO GONZALEZ, MIRTA DEL CARMEN Falleció en Neuquén el día 13 de Mayo a la edad de 66 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle «Las Floridas 834», fueron inhumados en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

CHAVEZ QUILALEO, CARLOS ERNESTO Falleció en Neuquén el 14 de Mayo de 2026 a la edad de 58 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala G de calle Rep. Italia, fueron inhumados a las 16 hs del dia 15 de Mayo en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

ALBERTO, MIRTA RAQUEL Falleció en Neuquén el 15 de Mayo de 2026 a la edad de 82 años. CALF participa con dolor sul deceso y comunica que sus restos velados en sala F de calle Godoy 522, fueron inhumados a las 15 hs del dia 15 de Mayo en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

Moreno, Omar E Mario E Colonna y flia. acompañan en el dolor a Marisa, hijos, hermanos, amigos y a todos aquellos que compartieron actividades; que fue mucha y prolífica por parte de nuestro querido amigo y colega Omar. No has pasado en vano. No solo la imprudencia, sino también la desidia de un estado ausente es responsable de tu pérdida.