Cómo es el Fórmula 1 de Vaca Muerta: La Angostura Sur, el hub récord de YPF

A solo 60 kilómetros de la ciudad de Neuquén, mucho antes de llegar a Añelo, el futuro de Vaca Muerta ya es una realidad. Dos áreas llamadas La Angostura Sur 1 y 2 son desarrolladas en conjunto por YPF en lo que claramente podría definirse como el Fórmula 1 de Vaca Muerta, un modelo de factoría acelerado que hizo que en apenas 18 meses los bloques pasaran de prácticamente no tener producción a aportar más de 55.000 barriles por día, metiéndose en el top 10 de las áreas más productivas del país.

Ingresar a estos bloques es casi como entrar en una revolución en sí misma. En conjunto las áreas suman 352 kilómetros cuadrados que van desde el sur del embalse Marí Menuco y llegan hasta la zona del itsmo con Los Barreales. Una zona en donde lo que hasta hace un tiempo eran zampas, coirones y lagartijas chúcaras, ahora está plagada de operarios que de día y de noche trabajan sin cesar abarcando prácticamente todos los rincones de los bloques.

Eso es el modelo Fórmula 1 de YPF para Vaca Muerta, ya no se trata de un desarrollo progresivo como se vio en las demás áreas del shale, sino todo junto y a la vez, algo que parece simple, pero en la práctica requirió una sincronización que por primera vez hizo que las tres ramas de YPF trabajen al unísono: el upstream con sus pozos y producción, el midstream analizando cómo transportar el petróleo y el downstream, haciendo de buffer para que el despegue récord de La Angostura Sur pudiera ser una una realidad.

Actividad por donde se mire. Los bloques concentran a más de 2.000 trabajadores en simultáneo. (Foto: Matías Subat)

El camino hacia el futuro de Vaca Muerta comienza en Neuquén capital y toma cerca de una hora y media llegar al corazón de estos bloques en donde se mire hacia dónde se mire hay actividad, pues en total son más de 2.000 los trabajadores que están en simultáneo, desde haciendo pozos, tendiendo líneas de conexión, oleoductos, hasta construyendo la planta de tratamiento de crudo o las novedosas plantas satélite.

Tras la meta de los 100.000 barriles diarios

El ritmo de actividad es absolutamente inusitado para YPF y Vaca Muerta y es que tan solo en estos bloques se invertirán este año 1.500 millones de dólares. «El 35% de todo el plan de inversión propio de YPF en Vaca Muerta, que es de 4.300 millones de dólares, está concentrado acá«, explicó a EnergíaOn el Director Ejecutivo de Operaciones, Juan Manuel Ardito.

Y detalló que «a abril la producción fue de 55.000 barriles por día pero el planteu es de 100.000 barriles por día y 4 millones de metros cúbicos de gas por día». Una meta que no está para nada lejana y que marca la velocidad de un desarrollo digno de la Fórmula 1 del automovilismo.

Ardito contó las particularidades del modelo de desarrollo acelerado para Vaca Muerta. (Foto: Matías Subat)

Para dimensionar, los dos bloques ya cuentan con 75 pozos en producción, de los cuales 20 se conectaron este año y a los que se sumarán otros 40 en lo que queda del año pues se perfora con 5 rigs a la vez.

Como si eso fuera poco, en septiembre está previsto que entre en operaciones el primer tren de la planta de tratamiento, que permitirá procesar 30.000 barriles por día más y para lo cual el hub sumará un sexto perforador y el segundo set de fractura.

La planta estará terminada en marzo del año que viene, y se espera que rápidamente el bloque llegue a los 100.000 barriles por día de plateu, haciéndolo posiblemente el principal bloque productor de petróleo de todo el país y sin dudas el que más rápido llegue a los seis dígitos de barriles.

Satélites en Vaca Muerta, en reemplazo de las clásicas baterías

Esto se debe a dos grandes cambios que se hicieron, desde el modelo y la operación para permitir que se avance a toda velocidad. El primer gran cambio fue el modelo de trabajo con plantas satélite. Estas plantas tienen un funcionamiento similar al de un separador bifásico, recibiendo la producción de los pozos y bombeando sin pasar por ningún tanque, directamente a la planta de tratamiento.

«Los satélites fueron diseñados por YPF y el primero -que ya está en funcionamiento- lo construyó AESA y no solo es un modelo más eficiente, sino que no tienen gente porque se controlan desde el Real Time Intelligence Center (RTIC) y además se montan en solo 45 días en lugar del plazo de un año de una batería», contó Ardito.

El satélite recibe, separa y despacha la producción sin intervención de operarios, ni tanques. (Foto: Matías Subat)

Y remarcó que «lo que buscamos fue capturar todas las oportunidades de mejora del hub central de YPF y de la experiencia de los socios y por eso se fue a este sistema de satélites que reemplaza a las baterías porque es más eficiente y seguro».

El segundo cambio que se aplicará en La Angostura Sur está en el uso del mismo gas extraído para el bombeo, bajo la modalidad de gas lift, evitando así tener que definir su evacuación. Algo que será clave pues en este hub se estima que se perforarán nada menos que 380 pozos productores.

Pero sin dudas, el gran cambio que permitió que de quinta a fondo se pase a la velocidad de un Fórmula 1 estuvo en el trabajo en conjunto de todos los negocios que conforman YPF: el upstream, midstream y downstream.

El trabajo en equipo es la clave del éxito alcanzado por YPF en La Angostura Sur. (Foto Matías Subat)

Sucede que al acelerar tanto el trabajo, no había forma de evacuar la producción de petróleo y la alternativa que se encontró fue una triangulación que demandó ese trabajo de articulación precisa. La producción se envía del actual satélite hacia la planta de Sierra Barrosa, desde donde se direcciona a la refinería de Plaza Huincul que cambió sus flujos de recepción para poder absorver más crudo de este hub.

Pero aún así la producción excede a la refinería, y es por esto que desde la refinería se reinyecta el resto en la red que va a Centenario, ya dentro del sistema de Oleoductos del Valle (Oldelval) por medio del cual puede llegar a Puerto Rosales. Una suerte de by pass que ya se trabaja, entre tantas otras cosas que se hacen dentro de La Angostura Sur, para que cuente con su propia red de transporte.