Quién es «la María», la mujer que emocionó a Riquelme en plena conferencia de Boca

Juan Román Riquelme rompió el silencio anoche, en una conferencia que se organizó en Boca predio, sobre la suspensión de las elecciones presidenciales 2023 tras el pedido hecho ante la Justicia por la fórmula de Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Y, en esa presentación, el Diez de Boca se quebró al hablar de su mamá «la María».

«Desde hace 23 años nada me sorpende de esta gente, nada de nada. A mi familia tampoco; a mi mamá tampoco. Hoy ‘la María’ estaba contenta, porque siempre dice lo mismo: a la vida venimos para algo. Esto es lo que me tocó y lo disfruto mucho; así que me pidió que no puedo aflojar y que tengo que ganar las elecciones para que el hincha esté contento» indicó Riquelme, claramente quebrado al hacer mención a ella.

Ante esta declaración, de fondo, se escuchó que el equipo de acompañamiento de Juan Román Riquelme lo alentó con cariño: «Te amamos Román» y «fuerza Román» fueron algunos de los mensajes, en medio de aplausos.

Es que Román hablaba de su madre María Ana, quien es una figura muy especial para el exjugador de Boca ya que lo acompañó durante su carrera, incluso en su último partido de despedida que se jugó en junio de este año.

«La María», como la define Riquelme, fue determinante además para su paso por la Selección Argentina en 2006 porque ella sufría por las críticas a su hijo desde un sector de la prensa deportiva. “Por más ganas que tenga de jugar en la Selección, lo que más me importa es la salud de mi madre. Mi madre es mi madre y no se compara con la camiseta de la Selección” había dicho entonces, públicamente.

«La María», determinante para el futuro de Riquelme en Boca

«Ella, antes que nada, te encaja un mate. No te deja decir nada y ya te da su mate, que siempre lo tiene preparado» contaba en el pasado Juan Román Riquelme sobre su mamá, María Ana, con cariño. Al igual que en el pasado, hoy «la María» es determinante para el futuro del exjugador.

Así de determinante como lo fue cuando Riquelme inició su paso por Boca. Si bien había interés de River para llevarse al joven jugador, el fanatismo de María por el Xeneize lo hizo ponerse la azul y oro.

«Cuando me compraron de Argentinos, tenía la posibilidad de ir a River… Estaba un poco complicado porque mi mamá me dijo que si me ponía la camiseta de River no iba a ir nunca a la cancha a verme» contó entre risas el dirigente Xeneize. Y esa decisión fue la que lo trajo a Riquelme hasta este presente como candidato en Boca.