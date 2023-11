Riquelme habló con Rial antes de las elecciones en Boca: sus frases más importantes

Juan Román Riquelme no detiene su campaña para convertirse en el nuevo presidente de Boca. A menos de una semana de las elecciones en el club, que se llevarán a cabo el próximo domingo 3 de diciembre, brindó una extensa entrevista en la habló de todo.

Durante una charla con Jorge Rial, en su programa ‘Argenzuela’ del canal de cable C5N, el actual vicepresidente valoró su gestión en el Xeneize durante los cuatro años, reveló charlas que tuvo con Mauricio Macri (actual candidato a vicepresidente) y aseguró que ya tiene apalabrado al próximo DT del primer equipo.

A lo largo de una hora, Riquelme también relató cómo fue que tomó la decisión para ser candidato a presidente de Boca, criticó duramente a la Justicia y le hizo un particular pedido a la oposición. Además, reveló que se siente molesto por la denuncia que obligó a cambiar la fecha de las elecciones.

Las frases más importantes de Riquelme con Rial

– «Soy de pensar que vinimos acá para algo y hay que disfrutarlo. Estoy en el lugar donde siento que estoy en mi casa. Yo soy hincha de Boca desde que nací y amo a todos los hinchas del club».

– «Le dije a mi mamá que nos están apretando mucho tanto a mi como al ‘Chanchi’ (su hermano). Ella me respondió que si yo no seguía adelante no me iba a hablar más».

– «Antes de las elecciones de 2019, Mauricio Macri me tuvo 7 horas, me quiso convencer de que yo tenía que hacer ganar a Gribaudo. Le dije que todo no se puede comprar. El señor me llamó y me dijo que nos iban a sacar el sponsor de Qatar si no traíamos al ‘9’ de esa selección. Lo tengo comprobado. Lo tengo en 74 teléfonos por si la jueza me quiere sacar el celular».

– «Tenemos las elecciones más simples de la historia del club. O elegimos seguir siendo un club o dejas que te arranquen el corazón. Se lo van a vender a varios extranjeros, no seremos más dueños del club, es tan simple como eso».

– «Llamó un anónimo diciendo que se sentía discriminado. Nombraron a 8 personas y 6 se enteraron por la televisión. Se presentaron en el club y los tenemos ante escribano público. Usaron sus nombres».

– «El que hizo la denuncia tiene que ir preso. El juez hizo mal su trabajo. Lo único que están intentando ellos es que el hincha no venga a votar. Espero que el juez no moleste a los hinchas y quiera suspender a los socios. Le pido a la oposición basta de suciedad. Votemos».

– «Esto es demasiado claro. Yo me siento afortunado en el lugar en el que estoy. Las causas le cayeron al mismo juez. Le pido a la oposición que terminen con tanta suciedad. Ya pasaron la línea. Ya está».

– «A mi hermano lo secuestraron el 2 de abril de 2002. Le inventaron está causa por una llamada. Me da un poquito de cosa que me confirmen que el mismo señor que firmó la causa de mi hermano, es el mismo que suspendió las elecciones para un día después».

– «Mario Pergolini estuvo con Ameal, conmigo no. Yo cuando me senté con Ameal le dije que arreglo con usted. Pergolini es de la contra. Siempre estuvo del otro lado. Le mando un beso, espero que este bien».

– «Si vos cambias La Bombonera, se pierde todo, nos arrancan el corazón. Si la mudamos se pierde la historia».

– «Los tenemos a todos al día, no les debemos un peso a nadie. Tenemos 28 millones en la caja, quiere decir que hacemos las cosas bien. El de enfrente que prometa lo que quiera».

– «No le hago mal a nadie, respeto a todos, tengo mis amigos. La gente que me conoce termina diciendome que no soy tan raro como me vendieron. Las cosas siempre se ponen en su lugar».

– «Soy un chico de Don Torcuato que cumplió su sueño de jugar al fútbol. Si vos sos responsable podes cumplir muchos sueños. La vida me superó. Vamos a ver si el domingo puedo ser presidente del club que amo».

– «En Boca se enfermaba el portero del club y la culpa era de Riquelme. Ojalá que a muchos medios los dejen trabajar con tranquilidad a partir del lunes».

– «Ojalá que los clubes de fútbol sigan siendo clubes de fútbol. Ojalá que la política se dedique a hacer política y que nuestro país pueda mejorar. Nosotros en el fútbol argentino trataremos que todos puedan disfrutan del club que son hinchas»