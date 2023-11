Riquelme: «Si permitimos que estos señores vuelvan al club lo privatizan y no se vota nunca más»

En el día en que la Justicia porteña suspendió las elecciones en Boca, Juan Román Riquelme habló en conferencia de prensa para dar la postura oficial del club.

El actual vice y candidato a presidente, primero le dio la palabra al apoderado del club, Walter Kríguer, para que explique punto por punto la medida cautelar de la Justicia.

«Hay una clara irregularidad con las fechas que utiliza la magistrada para su resolución. Utilizó un calendario de 2023, y en realidad las fechas correctas ocurrieron un jueves y viernes», denunció.

«Le vamos a pedir a la señora jueza que revoque la resolución, creemos que tenemos tiempo suficiente para que esto pase y podamos votar el domingo«, señaló.

Gran movilización de los hinchas en apoyo a Juan Román Riquelme

Luego, fue el turno de Riquelme. «Ojalá que mañana le podamos decir a los hinchas que vamos a vivir una fiesta el domingo, tenemos todo preparado, lo único que queremos es que los hinchas disfruten», expresó.

«Estamos ante las elecciones más simples y más claras de la historia del club. Si nosotros permitimos que estos señores vuelvan al club, lo privatizan y no se vota nunca más. Estos tres personajes quieren el club para ellos», advirtió.

"Estas personas privatizan el club y no se vota nunca más. Eso no puede pasar, el club es de los hinchas" Juan Román Riquelme salió al cruce de Mauricio Macri y sostuvo que tanto él como Andrés Ibarra quieren "privatizar" el club.

pic.twitter.com/OlOcOPUq4M — El Destape (@eldestapeweb) November 29, 2023

«Nada me sorprende de esta gente, desde hace 23 años. Mi mamá me pidió que no afloje y que tengo que ganar las elecciones», continuó.

«Tiene el ego muy alto, dice que todo lo que se ganó acá fue por él», comentó en alusión a Mauricio Macri. «Yo no le puedo quitar el mérito a los futbolistas y a los técnicos que tenemos», agregó.

La emoción de Riquelme en la conferencia de prensa

«El hincha está molesto porque se metieron con ellos. Esto ya pasó la línea de Román, donde se vio que alguien que se postula no deje que se vote», siguió Riquelme.

«Yo no jodo a nadie, el que no jode parece que es loco. Prefiero ser loco», afirmó. Por momentos, el vicepresidente se mostró emocionado, con la voz quebrada.