Quién es la mujer que estaría envuelta en la separación entre Gerard Piqué y Shakira

Miles de rumores se instalaron alrededor de la pareja de Shakira y Gerard Piqué, luego de que medios españoles dieran por certificado que ambos estaban separados.

En las últimas horas, la información indica que el futbolista se mudó a un piso de soltero en Barcelona y, en redes sociales, comentan que él se habría quedado sin llave de la casa que comparte con la artista junto a sus dos hijos.

El motivo de esa ruptura sería que ella lo encontró al deportista con otra mujer y, por esa razón, sería inminente la comunicación de la separación. Sin embargo, por el momento ninguno de los protagonistas ha hablado al respecto.

Ahora bien, los medios del corazón ya habrían dado con esa tercera persona con la que supuestamente Piqué fue encontrado infraganti.

Según la prensa especializada en el tema, estaría involucrada una joven rubia de unos 20 años quien estaría estudiando y trabaja como azafata de eventos – también conocida como modelo de protocolo -.

Pero este no es el único vínculo que habría generado Piqué en el último tiempo, ya que habría tenido también un touch and go con la mamá de la joven estrella del Barcelona, Pablo Gavi.

Si bien esos son solo rumores, sí se ha visto en varias ocasiones al deportista en los vip de algunos de los boliches más top de España, acompañado por colegas de su equipo.