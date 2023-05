Quién es Rodo Lamboglia, el supuesto nuevo novio de La China Suárez

Desde que se separó de Rusherking, Eugenia “La China” Suárez fue vinculada sentimentalmente con varios hombres. Se habló de un supuesto romance con Trueno, de una relación con un empresario de 60 años y ahora Yanina Latorre aseguró en LAM que tiene relaciones con un productor de 46 años, que vive en Miami.

Latorre contó que se conocieron en el rodaje de una película que se filmó en Uruguay. Y después él la eligió para hacer el especial de La China en Qatar, que salió por Star+.

“Habrían empezado a gar… (tener relaciones) en octubre cuando fueron a Qatar, ella estaba de novia con Rusher. Él habla de ella como una mujer libre. Lo que pasa en Qatar queda en Qatar. Después de eso, ella hace otro viaje relámpago a Montevideo, que no tengo la fecha, pero se vuelven a ver y de ahí sale el rumor”.

“No es tercero en discordia porque no es que está de novia. De hecho ella estuvo en Miami este fin de semana parando en la casa de él”, aseguró Yanina.

Qué dijo La China Suárez sobre el supuesto nuevo novio

conocida la noticia, La China Suárez no se quedó callada y desmintió todo desde sus redes sociales. “¿Cuántos novios en una semana? Me separé hace tres semanas y ya tuve: un novio cantante; uno de 60 años, que ni siquiera conozco y no lo vi en mi vida; y ahora con mi amigo productor groso, que en este momento está en Madrid”.

“Che, Rodo Lamboglia está indignado porque dijeron que tenía 60 años. Es bastante más joven. Sé que es difícil verme soltera y raro… pero es así. Por ahora, completamente sola”, se quejó la modelo y actriz.

Después compartió un mensaje de WhatsApp que le envió el productor, al tanto del supuesto noviazgo: “Bolu… si inventan que estoy de novio con vos, me espantás a todas las candidatas”.