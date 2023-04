La China Suárez habló del día que le rompieron el corazón: «Me acuerdo que me arrodillaba, fue durísimo»

Eugenia La China Suárez rompió el silencio luego de su dramática separación del cantante Rusherking. Hasta el momento, la actriz solo se había expresado acerca del fin de su relación a través de un comunicado en las redes sociales

Fue a comienzos de mes cuando la China eligió publicar un tierno video en el que le hacía caricias al músico y fue en ese posteo donde expuso su dolor: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”.

Poco se supo sobre el estado anímico de la ex Teen Angel, hasta que ayer miércoles visitó «Ferné con Grego», el programa que conduce Grego Rossello por LuzuTV. Durante la entrevista ella evitó dar nombres pero se refirió a una historia de amor pasada que le ocasionó un profundo sentimiento.

“No quiero decir fechas porque me van a sacar quién fue y no quiero que culpen a nadie”, aclaró la actriz sin ahondar en más detalles sobre el hombre en cuestión.

“Te rompen el corazón porque a veces no te eligen y es muy duro”, consideró y calificó como “muy doloroso” el momento en que sucedió. Luego, detalló que la separación fue porque él era muy celoso y decidió dar un paso al costado.

“Te amo, pero no puedo con tu personalidad”, le planteó a la actriz en su momento. “O sea, se había enamorado de mi liberad, mi independencia, y de libertad hablo de cómo soy yo, no de estar con 20 personas a la vez”, aclaró.

“Y yo me acuerdo que me arrodillaba. Me vi… Fue durísimo”, recordó acerca del momento en el que la pareja la dejó. “La desesperación de decir ‘¿qué hago arrodillada pidiendo por favor que no me deje?’ Porque me decía ‘Te amo, me encantas, pero no puedo estar con vos por tu personalidad. No puedo, me hace mal, me da celos”, detalló.

El cambio que experimentó la China Suárez tras su desilusión amorosa

Al ver ese panorama, en ese entonces y en aquella circunstancia, la actriz le habló de la posibilidad de cambiar, aunque hoy ve con otros ojos sus palabras y destaca no haberlo hecho. “Esas cosas que uno hace en momentos de desesperación, que después la vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar”, consideró.

Al escucharla, Grego opinó que apoyaba la decisión del hombre que “en su toxicidad, que sufría, decidió alejarse”. “Sí, pero un cagón”, fue lo primero que respondió la China, y reclamó que durante el tiempo que habían estado de novios no le había hecho ningún comentario al respecto.

“Era más grande. O sea, te acordaste tarde, hijo de puta, un año y medio estuviste”, precisó.

“Es lo que pasa mucho -continuó-, que se enamoran de tu independencia, de tu libertad y después es lo primero que te quieren sacar. No es que siempre pasa, pero me ha pasado alguna que otra vez”, concluyó.