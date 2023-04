Ranking de Forbes: quiénes son los seis argentinos más ricos del mundo en 2023

La prestigiosa revista Forbes publicó en las últimas horas su tradicional ranking anual de las personas más multimillonarias del mundo. Como era de esperar, la lista integró a una serie de renombrados empresarios argentinos y a sus acaudaladas fortunas.

Marcos Galperin, Gregorio Perez Companc, Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian, Alejandro Bulgheroni y Eduardo Costantini son los seis hombres más ricos de la Argentina y de los pocos que integran el polémico ránking mundial.

Forbes contabilizó 2.640 fortunas que superan las diez cifras, frente a las 2.668 de un año atrás. En total, los multimillonarios del planeta valen 12,2 billones de dólares, unos 500.000 millones de dólares menos que en marzo de 2022. Y otro dato curioso es que casi la mitad de la lista de multimillonarios son menos ricos que un año atrás.

Según la publicación, «los unicornios heridos y el aumento de las tasas de interés se tradujeron en un año negativo para las personas más ricas del mundo«.

Pero el desalentador contexto no fue capaz de cargarse al fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, quien se mantiene en el tope de la lista de millonarios argentinos y ocupa el puesto 552 del ránking general (el año pasado ocupaba el puesto 764) con una fortuna valuada en US$ 4.900 millones.

Lo sigue Pérez Companc y su grupo familiar, propietarios de la alimenticia Molinos Río de la Plata, quienes, con un patrimonio de US$ 2.900 millones, ocupan el lugar 1027 (en 2022 ocupó el puesto número 1096).

En el tercer lugar se encuentra Rocca, dueño del Grupo Techint, con una fortuna de US$ 2.700 millones, en el puesto número 1.104.

Eurnekian, presidente de Corporación América, ocupa el puesto 1.575 con un patrimonio de US$ 1.900 millones.

Por su parte, Bulgheroni de Pan American Energy Group posee un patrimonio valuado en US$ 1.800 millones y ocupa el número 1.647 del ranking.

Por último Constantini, con una fortuna de US$ 1.300 millones, ocupa el puesto número 2.133 del ranking integrado por 2.640 empresarios a nivel mundial.

A nivel mundial Bernard Arnault, se convirtió en el sujeto más rico. El empresario francés tiene una fortuna valuada en US$ 211.000 millones. En segundo lugar se encuentra Elon Musk, con una patrimonio valuado en US$ 196.500 millones y en tercer lugar, Jeff Bezos, con US$ 117.400 millones.