Raúl Lavié sobre la muerte de su hijo: “Cuando se fue, yo estaba de viaje, tenía función. Lo dejé dormidito”

El reconocido cantante y compositor Raúl Lavié recordó a su hijo Leonardo, que falleció en enero de 2019 a los 45 años, reveló que esa misma noche se encontraba de viaje a Mar del Plata cuando se enteró del deceso y que lo “había dejado dormidito”.

Raúl Lavié actuó el mismo día que falleció su hijo

A sus 88 años y con un aura rotundamente enérgica, la frase “Show must go on” le queda grande al arrabalero. Es que el artista decidió despedir a su hijo con luz, lo invocó antes de salir a escena durante un difícil momento: “Tengo una forma de ver la vida que no está más relacionada con dejar el dolor”.

En ésta línea, reveló que, por experiencia propia, prefiere “saber que tenemos un momento en el que está la muerte inevitablemente”. Sin embargo asumió: “Cuando uno tiene hijos, piensa que te vas a ir primero”.

Asimismo, explicó que hubo una especie de duelo anticipado en su familia: “Cuando él -Leonardo- se dio cuenta de que su enfermedad era grave, me dijo ‘Papá, yo ya no puedo’. En ese momento me di cuenta que ya estaba, que no había vuelto. Durante su enfermedad pudo ver una obra y se divertía muchísimo viendome en comedias”.

“Papá, si algo me pasa, seguí”: la promesa que Raúl Lavié le cumplió a su hijo

Lo primero que pensé, fue en seguir adelante. Lo hablé con él y me dijo ‘Papá, si algo me pasa y vos estás trabajando, seguí adelante’. Pienso exactamente lo mismo, si no me hubiera subido al escenario, el mismo día que falleció, no sé cómo hubiera pasado a ser un tipo normal».

Respecto al momento exacto del fallecimiento, “El Negro” contó: “Yo venía de viaje cuando me enteré que ya se había ido. Lo despedimos con la madre cuando él estaba dormidito ya. Me puse a viajar a Mar del Plata porque tenía función esa noche”.

“Cuando me llegó la noticia, se escapó un montón de cosas entre el llanto. Cuando me preguntaron si iba a hacer la función, dije sí, por supuesto. Sólo pedí que nadie venga a darme el pésame y que me dejen estar sólo tranquilo, que me encierre en el camarín, me vista y antes de salir, dije ‘Vamos Leito, vamos a divertirnos’”, cerró.

En un contexto más ligero, el cantante se refirió al género femenino en el tango y cómo evolucionó la forma de éste arte: “La música popular está rodeada de poetas o símiles que hablan sobre sus experiencias, pero tiene mucho que ver la época y hoy debemos ser conscientes (…). Desde chiquito estuve rodeado de tías y por eso soy buena persona, buen hombre”.