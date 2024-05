Reapareció Ariel Diwan: qué dijo de Gisela Bernal y del hijo biológico de Francisco Delgado

Reapareció Ariel Diwan. El productor fue pareja de Gisela Bernal hasta que la bailarina quedó embarazada. Todo terminó en un escándalo cuando, luego de un ADN, se supo que el padre del niño era Francisco Delgado.

Así, en una nota con Socios del Espectáculo, Diwan explicó que se encuentra en litigio con su expareja por la división de una casa que tienen en común en el barrio porteño de la Ciudad de Buenos Aires. También explicó que lucha por poder vincularse con Ian, el hijo de Bernal.

«Si tuviera que definir lo que viví para mí fue trágico. Hace un tiempo sentí que estábamos tratando de arreglar las cosas. Pero evidentemente era un tema económico, me dijo que me lo iba a dejar ver pero eso no pasó, y veo que no va a pasar. Ian ya va a crecer y seguramente nos vamos a juntar«, sostuvo Diwan en la entrevista.

«Yo me cuidaba mucho porque pensé que podía ver al nene– continuó el productor- Pero no me tengo que cuidar más. Ella solo quería que arreglemos la plata«, agregó enojado, al recordar la situación.

En la nota, Diwan reveló que sus amigos le sugirieron que soltara el tema porque Ian no es su hijo. «Me pasa que lo quiero ver, y siento que es mi hijo. Me explicaron que cuando él sea más grande y tenga alguna inquietud, seguramente nos vamos a volver a ver», señaló.

Ariel Diwan contó que Gisela Bernal lo golpeó

En la nota a Socios del Espectáculo, Ariel Diwan contó que sufrió violencia por parte de Gisela Bernal, mientras estaban en pareja. «Fui un hombre golpeado«, dijo.

«Siento que las mujeres te pueden llevar tan arriba y te pueden llevar al fondo del mar. Bueno, capaz que es una característica mía…”, añadió. “Fueron épocas bravas. Por suerte pasaron”, cerró.