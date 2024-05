El incierto futuro de Marley en Telefe: Marina Calabró reveló detalles sobre su destino

En las últimas horas, la periodista Marina Calabró reveló en «Lanata sin filtro» detalles sobre el regreso de Alejandro «Marley» Wiebe a la televisión, luego de haberse alejado de Telefe debido a una fuerte denuncia en su contra.

“Me contaron que van por la cuarta reedición de ‘Survivor’, o sea de ‘Expedición Robinson’, que es el programa de Marley. Es la cuarta vez que lo editan, reeditan y así” contó Marina Calabró en su columna en Radio Mitre.

Rolando Barbano, integrante del programa, preguntó: “¿Qué es reeditarlo? ¿Hacer que aparezca menos Marley?”. “Y sí. Lo que me explicaba alguien que forma parte del equipo creativo de Telefe es que la idea era transformarlo en una voz en off» explicó.

«Pero el problema es que cuando fue grabado, se hizo como copete a cámara y no es lo mismo. Esto lo chequee tres veces porque no lo podía creer. Igual esto en mayo no sale, se supone que irá en julio después de ‘Gran Hermano’, después en ese momento hablamos» continuó Marina Calabró.

Sin embargo, confirmó que el conductor formara parte de la cobertura de la Copa América. «Pero hay que decir, a favor de Marley, que están previstos sus especiales en la Copa América… ¡Pero decorado! Porque le meten a Susana, Lali, Flor Peña ¡Lo decoran!» dijo Calabró.

Qué pasará con Mirko, el hijo de Marley: para qué lo quiere Telefe

Marina Calabró indicó que, en la nueva búsqueda sobre el conductor, en Telefe «también hablan de Marley y Mirko y no es casual, porque es la imagen familiar, el mejor Marley, el que quieren recuperar. Yo pregunté si había alguna cuestión pendiente de él en la justicia y me contestaron que queda algo mínimo en Misiones, que todavía la jueza no se expidió”.

Cabe recordar que el histórico conductor de Telefe se alejó del canal luego de ser involucrado en una denuncia penal por abuso sexual a un menor. La denuncia fue radicada en la provincia de Misiones, pero según consta en la presentación el delito sucedió en Pilar, Provincia de Buenos Aires.