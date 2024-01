Récord absoluto: Florencia Bertotti es la primer artista en agotar 12 Movistar Arena

Antes de que terminara el 2023, la cantante y actriz Flor Bertotti sorprendió a los fans de Floricienta con un anuncio espectacular: un show en el Movistar Arena dedicado a la serie televisiva. La idea principal era realizar una sola fecha el 21 de septiembre, en honor a la primera y en marco a la canción «Flores amarillas». Pero las entradas se agotaron en un abrir y cerrar de ojos, por lo que la productora decidió sumar 11 fechas más. Todas están agotadas.

Luego de agotar la primera fecha, la cantante siguió agregando fechas hasta agotar 5 recitales que se llevaran a cabo en septiembre de este año. La idea de Florencia es inaugurar la primavera(el primer recital es el 21 de septiembre) cantando todos los clásicos de Floricienta como «Flores amarillas» y «Un gran amor».

Por esto, Florencia agregó 5 fechas más a finales de octubre de este año y las entradas se agotaron rápidamente.

La actriz compartió en sus redes un mensaje para agradecer el apoyo que recibió de sus fans luego del anuncio de los primeros shows. «Bueno primero quiero decirles gracias, se agotaron 5 movistar en un rato. Pasó de todo, colapsó la página, parece que estuvo medio difícil,me entere, gracias por la paciencia.» comenzó su vídeo de agradecimiento mostrando su característica sonrisa.

Además la cantante agotó dos recitales en Nápoles, Italia en menos de cinco minutos. Entre los países que visitará próximamente también se encuentran Chile, Colombia, México y Paraná.

Mientras tanto, en las redes sociales continúan pidiendo que Florencia agregue más funciones de su recital. Hay quienes incluso piden que anuncie un show en el Estadio Más Monumental.

