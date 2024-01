Por qué Carla abandona Gran Hermano y cuándo será su salida

Carla Stéfano abandonará la Casa de Gran Hermano la próxima semana, según anunció Santiago del Moro, después de haberlo solicitado a la producción del reality del Telefe. Es que la competidora tomó finalmente su decisión y, de acuerdo a lo que anticipó el conductor, en algunos días se abrirán las puertas que conectan el aislamiento con el mundo real.

“No vamos a decir qué día, pero la semana próxima vos vas a abandonar la Casa. ¿Es así?” indicó Santiago del Moro en diálogo con Carla, este jueves, mientras se definía cómo iba a quedar la placa de nominados de cara a la Gala de Eliminación del domingo. Sin embargo, la participante indicó después que «faltan cuatro días» para su retiro.

Con lágrimas en los ojos, Carla habló con Santiago del Moro delante de sus compañeros y confirmó los motivos. «Los motivos lo saben todos, lo sabés vos, lo sabe Gran Hermano, y cada vez que hablo del tema me emociono. Yo sobrestimé mi capacidad de desapego con mis hijos» indicó la «hermanita.

“Pensé que estar acá iban a ser unas vacaciones de mamá, que las iba a disfrutar, vacaciones mentales de tanta demanda que es tener cuatro hijos, y que la iba a pasar bomba acá, que no iba a extrañar tanto”, agregó Carla.

Y Carla concluyó que «desde el día 2 que estoy acá, que pasan los días y cada vez extraño más. Como esta Casa me humanizó mucho más de lo que soy, me di cuenta que no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos, que no soy feliz estando separada tanto tiempo de mis hijos. Si no soy feliz, no puedo brillar acá; entonces no tiene sentido”.

La despedida de Carla se da en medio de una Casa de Gran Hermano súper convulsionada, como consecuencia de las últimas peleas que se han dado entre los distintos participantes tras la salida de Isabel, el pasado domingo.

Quiénes son los nominados de Gran Hermano esta semana

Como líder de la semana en Gran Hermano, Martín Ku, el joven participante de Viedma, tuvo la posibilidad este jueves de «salvar» a uno de sus compañeros nominados y poner en su lugar a otro. Y aunque se esperaba un gesto favorable a Alan, con quien se muestra más cercano entre los hermanitos, su decisión fue otra y causó sorpresa entre los seguidores del programa que se emite por Telefe.

Ante la consulta de Santiago del Moro, el conductor, y la atenta mirada de toda la casa, Martín anunció que salvaría a Carla, integrante del bando que conduce Juliana «Furia» y que desde hace algunos días analiza salir del aislamiento.

En cuanto a su reemplazante en la placa, Martín se inclinó por Sabrina, pese a que ambos mantienen una conocida amistad dentro de la competencia. Esta elección también fue motivo de discusión en redes sociales, donde muchos aseguraron que el viedmense cambió de estrategia en el juego.

Así, la placa final quedó conformada por la propia Sabrina, Catalina, Emmanuel, Lisandro, Agostina y Zoe. Todos se enfrentarán al voto del público este domingo, que decidirá quien será el nuevo eliminado del programa.