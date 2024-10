Récord absoluto: Shakira agotó en 40 minutos la preventa para su show en Argentina

Shakira anunció una extensa gira por Latinoamérica que la traerá nuevamente a Argentina el próximo 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo con producción de Fenix Entertainment. La cantante colombiana hizo el anuncio través de sus redes sociales, al detallar la gira Las mujeres ya no lloran por Latinoamérica.

¿Cuándo comienza la preventa de entradas y cómo anotarse?

“Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” visitará Argentina, Chile, Brasil, México y países como Perú que no fueron parte del tour anterior. Con esta gira debutará en nuevos escenarios y regresa a ciudades por las que hacía tiempo no pasaba, incluyendo su Barranquilla natal donde se presentará después de 19 años.

Shakira marcó hoy un récord absoluto agotando en tan solo 40 minutos la Preventa Fans para su esperado concierto en Argentina. La Preventa Santander Select Visa estará disponible mañana 9 de octubre en entradauno.com a partir de las 10am por 48 horas o hasta agotar stock.

Una vez agotada la Preventa Santander Select Visa, comenzará la Preventa Santander Visa por 48 horas o hasta agotar stock. Finalizadas las preventas, comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.

Para acceder a la preventa, será necesario hacer una inscripción previa a través de la página web de Shakira. Allí se debe ingresar datos personales de la persona que quiere adquirir los tickets a un formulario, como nombre y apellido, correo electrónico, ciudad de interés y país de residencia. Una vez completados los campos, se debe hacer click en “Suscríbete”. Cabe recordar que, de esta forma, se acepta seguir a la cantante y recibir comunicaciones por correo electrónico de ella y Sony Music Latin, su sello discográfico.

En la noche previa a la preventa, las personas que se inscribieron recibirán un correo electrónico con el acceso. Cuando se habilite la preventa, se podrán adquirir seis entradas como límite máximo. Desde el sitio oficial de la cantante señalan que recibir acceso a la preventa no garantiza a la persona que las pueda comprar, puesto que los boletos estarán disponibles por orden de llegada y se espera una demanda muy alta.

En caso de no recibir el mail con el acceso a la primera instancia de la compra de entradas de Shakira, se recomienda primero revisar la carpeta de correo no deseado o spam del correo electrónico. Si aún no se encuentra, se debe contactar en shakirapresale@sonymusic.com por este problema.