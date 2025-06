Revelaron el motivo detrás de la pelea entre Lali Espósito y La China Suárez: «te banqué y …» 

Lali Espósito aseguró que ya no tiene un vínculo cercano a Eugenia China Suárez y sorprendió. Tras el revuelo, Yanina Latorre reveló el motivo detrás de su distanciamiento. A través de sus historias de Instagram, la conductora de SQP (América TV) contó que una foto de Lali Espósito con Wanda Nara desató el escándalo con la China Suárez.

El motivo detrás de la pelea entre Lali Espósito y La China Suárez

«Esta fotito fue la última pelea. Lali la reposteó y la nipona se ofendió», detalló Yanina. Y agregó: «La nipona se lo reprochó. Lalita dijo ‘te banqué cuando arrancó el wandagate, te repostee tu tema cuando te lanzaste a cantar y ahora me venís con esto. Andá a cagar'».

«La nipona está muy pendiente de Wanda. Si algún conocido sube algo con ella… llama y putea. Los trata de traidores. No tiene remate», sumó Latorre.

¿Qué pasó entre Lali Espósito y La China Suárez?

Lali Espósito habló sobre su vínculo con Eugenia China Suárez y aseguró que no son amigas porque con los años perdieron el contacto cotidiano.

Durante una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, la cantante declaró: «No soy tan amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas».

«Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida un poco por ustedes, o por gente en común que tenemos», manifestó.

Respecto a si saldría con su pareja, Pedro Rosemblat, La China Suárez y Mauro Icardi, Lali respondió: «Siempre estoy para verla: si me la cruzo en un cumple nos quedamos charlando y le pregunto cómo andan sus hijos, cómo andan sus cosas».

Cuando Tatiana le consultó si haría de niñera para cuidar a los hijos de la actriz, la intérprete se sinceró: «Yo no soy tan de babysitter… Ya tengo dos sobrinos y con eso voy bien. No soy de tanto quilombo… la China tiene muchos hijos. Pero si un día me lo pide, no tendría problema».

Cabe mencionar que las declaraciones de Lali Espósito se dieron en medio del nuevo escándalo entre Wanda Nara y La China Suárez, por lo que en las redes señalaron que le habría soltado la mano a Eugenia.

Las artistas trabajaron juntas en Rincón de luz, Casi Ángeles y luego en Solamente Vos, y forjaron una gran relación por fuera de las cámaras; sin embargo, con el tiempo se fue desgastando.

Pese a que siempre se especuló sobre su vínculo, en los Premios Platino de 2022 Lali y La China protagonizaron un cálido encuentro. Por aquel entonces, Eugenia expresó: «Lali es de las personas con la que más complicidad tengo trabajando, siempre nos morimos de ganas por trabajar juntas. Además de admirarla como actriz, como artista, en lo que se ha convertido. Lo duro que ha trabajado».

Y confesó: «A Lali la conozco desde que que teníamos 10 años. Y a ella la mirabas bailar con diez años y decías ‘esa chica no lo aprendió, nació’. Tenía una cosa que bailaba y no podías dejar de mirarla, además del carisma y de su buena onda y todo. Yo la miraba a Lali y pensaba que era superior. Para mi es un ejemplo. Es muy inspiradora».

Ese mismo año, La China Suárez participó del famoso Chape Tour de Lali Espósito y ambas se besaron sobre el escenario, dejando en claro su buena onda.