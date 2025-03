Rick Harrison, de «El precio de la historia», habla sobre su duelo tras la muerte de su hijo

El protagonista de “El precio de la Historia”, Rick Harrison, detalló cómo lleva el proceso de duelo tras el fallecimiento de su hijo, quien murió en enero de 2024 a los 39 años, luego de una sobredosis de fentanilo.

Rick Harrison recuerda a su hijo

“Penso en él todos los días. Cuando tenía veintitantos años, tuvo problemas con las drogas. Dios mío, lo metí en rehabilitación muchísimas veces», expresó emocionado y a la vez agregó: «Volvía genial y luego volvía a empeorar. Empeoró muchísimo. Al parecer, no era heroína. Terminó consumiendo fentanilo y eso lo mató”, expresó.

Después de la muerte de su hijo, declaró que comenzó a cuestionarse y a replantearse todo lo que hizo durante las recaídas que tuvo que atravesar su hijo, a pesar de que hizo todo lo posible para ayudarlo.

Rick junto a su hijo en un sentido posteo tras su fallecimiento. “Siempre estarás en mi corazón. Te amo Adam”

“Cuando perdés un hijo, en las circunstancias que me tocó a mí, dudas de todo. Te preguntas: ¿Podría haber hecho algo diferente?. ¿Y si lo hubiera encerrado en mi camioneta para llevarlo hasta Oregón, donde no hubiera conseguido drogas? Te pasan mil cosas por la cabeza. No hay nada peor que perder a un hijo”, sentenció.

Por otra parte, Rick asegura que aprendió a valorar los recuerdos positivos de su hijo y a crear aún más con sus hijos y nietos.

“Pienso en los buenos momentos y en mis otros hijos. En mis cuatro nietos, dijo Rick. “Aprecia lo que tenés, porque no siempre lo tendrás. Simplemente disfruta con tu familia y tus amigos. No es tan difícil ser feliz”.