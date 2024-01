Falleció Adam Harrison, hijo de Rick Harrison de “El Precio de la Historia”

Adam Harrison, hijo de Rick Harrison de «El Precio de la Historia», falleció ayer por la tarde a los 39 años en la ciudad de Las Vegas. Si bien el jovén trabajó un tiempo en la casa de empeños de la familia, cuyo programa se transmitite por History, mantenía un perfil bajo y se dedicaba a la plomería.

La muerte fue primeramente informada por el medio especialista en espectatulos TMZ y luego confirmada por el padre y hermano de Adam. «Siempre vas a estar en mi corazón, te amo Adam» escribió Rick Harrison en su cuenta Instagram, con una foto donde se los ve juntos.

Por su parte, su hermano Corey, tambien estrella del programa, publicó una foto de cuando eran pequeños, en una bañadera. «Siempre te amaré Bubba» puso en la descripción.

Si bien la familia no informó la causa de muerte y la Policia de Las Vegas aún se encuentra trabajando en el caso TMZ afirmó que Adam falleció de una sobredosis. El joven de la familia Harrison tenía 3 hijos: Corey, Adam y Jake.

La famosa casa de empeños «Gold and Dilver Pawn Shop» abrió sus puertas en 1989 en Las Vegas, Nevada. Allí trabajaron 3 generaciones de los Harriton, incluyendo a Adam quien luego de hacer algunos trabajos en el local familiar decidió tomar su propio camino.

En 2009 el canal History comenzó a emitir el reality que muestra las actividades diarias de la casa de empeño y los increíbles e historicos objetos que llegan al local. «Pawn Stars» o «El Precio de la Historia» en latinoamérica se convirtió en uno de los programas más exitosos de dicha cadena televisiva. Más de 10 años después sigue al aire.

Esta no es la primera muerte que sufrió la familia y el cast del reality: En 2018 falleció Rick «The Old Man» Harrison, co fundador de la tienda, padre de Rick y abuelo de Adam. A sus 77 años el patriarca de la familia murió debido al Parkinson.