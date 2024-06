Roberto Pettinato rompió el silencio y habló sobre la condena de su hijo Felipe: «Es el típico quilombo familiar»

Luego de la condena por el delito de abuso sexual simple Felipe Pettinato y su posterior sometimiento a un tratamiento, indicado por la Justicia, su padre Roberto eligió romper el silencio. En una entrevista habló sobre el estado de salud de Felipe y se refirió a la acusación que recibió.

En el contexto de la entrega de los permios Martín Fierro de la Radio, Roberto Pettinato, fue consultado por la situación de su hijo y señaló que: «Felipe está muy bien. Sigue internado. Pero está muy bien. Realmente es un muy buen paciente».

En la entrevista brindada a Socios del Espectáculo, el exconductor de Duro de Domar, se refirió a todo el problema como un «típico quilombo familiar» al que aseguró que «todo el mundo tiene, en algún lugar, con otras características; pero siempre hay un quilombo. Y bueno, uno lo vive lo mejor que puede. No estamos cagándonos de risa”.

“Muchas veces, no en Socios, pero en otros programas, viste como que se creen que ‘Los Pettinato’ y la verdad me hacían reír porque se creían que nosotros teníamos el poder de hablar con la Justicia”, agregó Pettinato, para apuntar al tratamiento mediático del asunto.

Por otra parte, indicó que no tiene temor sobre el futuro de su hijo que también es investigado por la muerte de su neurólogo personal, pero si fue contundente al responder: “Lo que lamento es que nadie lo sepa, salvo el fiscal que de golpe agarra y dice: ‘A mí me parece que lo mató’. Como en las películas. Yo digo: ‘Qué loco, qué rápido que lo dedujo, porque acá dice que hay 20 mil millones de pruebas de que nadie mató a nadie’. Habría que investigar bien qué es lo que dice la causa. Es muy feo”.

Roberto Pettinato habló sobre las acusaciones en su contra

Una panelista del programa aprovechó la entrevista para consultarse sobre las denuncias mediáticas que recibió por acoso sexual de parte de varias mujeres que lo acompañaron en sus programas. En este sentido Roberto Pettinato expresó: “No hay denuncias. Eso es un error muy grave, muy grave, porque una cosa es denunciar y otra cosa es señalar. Una cosa es señalar y otra cosa es la denuncia en sí misma. Denuncia no hubo nunca porque estuve años parado en Tribunales esperando a ver dónde están las fuckin’ denuncia«.

A su vez el mediático explicó que trabajó con «20 mil millones de personas. O sea que son 25 años de televisión con miles de personas» y cuestionó: «Bueno, ¿por qué hay miles que me quieren y otras que no? O por ahí con algunas pasó algo, con otras no pasó nada. Con otro paso no sé qué. Me peleé con Nacho Goano. Recién estábamos hablando con Karina Mazzocco lo más bien».

Luego aseguró que se comunicó con algunas de las personas que lo denunciaron para dialogar, pero sostuvo que nadie lo difundió. «Las que las llamé, saben que las llamé. Y tampoco lo dicen. La puta madre. No pegó una, ni llamándote», cerró.