Marina Calabró rompió el silencio y habló sobre su dedicatoria a Rolando Barbano: «soy un poco…»

Marina Calabró pasó una noche agridulce: ganó el Martín Fierro de Radio pero no fue correspondida por Rolando Barbano. Foto: Clarín.-

Marina Calabró y Rolando Barbano pasaron un nuevo momento incómodo este lunes por la mañana al aire de «Lanata sin filtro», por Radio Mitre, luego del desaire del periodista de policiales para con la columnista de espectáculos, cuando ambos se consagraron ganadores del Martín Fierro de Radio 2024.

Es que ambos se encontraron este lunes en el aire de la radio, y Marina Calabró habló sobre su discurso en el Martín Fierro de Radio que dedicó a Rolando Barbano anoche, pero que no tuvo reciprocidad por parte del periodista. Y, otra vez, la columnista habló al lado de su colega.

Qué dijo Marina Calabró sobre el incómodo momento que vivió con Rolando Barbano

Al aire de «Lanata sin Filtro», este lunes Marina Calabró agradeció numerosas veces el galardón que se llevó anoche como mejor columnista de espectáculos y, a pesar de que no nombró el incómodo momento que vivió con su expareja Roberto Barbano, indicó que «no hice las cosas bien».

«Eso es por no pensar. Si una lleva un punteo de antemano estas cosas no pasan» señaló Marina Calabró sobre su paso por el escenario del Martín Fierro de Radio, al que no llevó ningún agradecimiento escrito porque pensó que «no iba a ganar».

Haciendo mención a los olvidados en su agradecimiento, Marina Calabró agregó que «soy un poco estúpida, nada más», con una fuerte autocrítica sobre el saludo amoroso que le dedicó a Barbano y no fue devuelto por el periodista.

El discurso de Marina Calabró en los Martín Fierro de Radio: «sí, a vos Rolando»

Marina Calabró se consagró como mejor Columnista de Espectáculos en los Martín Fierro de Radio, como parte del equipo de «Lanata sin filtro» de Radio Mitre. Una vez en el escenario, la periodista le dedicó su premio a Rolando Barbano, su expareja, pero el mensaje no tuvo reciprocidad.

«Se lo quiero dedicar a Jorge Lanata, que se está reponiendo, que me permite trabajar con libertad hace nueve temporadas. A todos mis compañeros, a esa mesa hermosa, Negrita Verón, Andrea Rodríguez… a Rolando» dedicó, riéndose. Y concluyó: «lo quiero compartir y dedicárselo con mi amor…sí, a vos, Rolando (Barbano)«.