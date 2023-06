Robos en los camarines de LAM: Ángel De Brito explicó la situación y contó más detalles

El robo en los camarines de LAM que se dio a conocer este viernes, generó una situación poco habitual, en las que las damnificadas fueron Mónica Farro, Marcela Feudale y, en menor medida, Estefi Berardi. Se conocieron los primeros detalles, y luego apareció la denuncia formal de Farro, en la que detalló el robo de 143 mil pesos. Luego de los hechos, habló del tema el conductor Ángel De Brito.

El periodista contó lo que sabe sobre los robos en los camarines de LAM

Finalmente Ángel De Brito dio la cara. Está claro que el conductor no tuvo nada que ver, pero las autoridades de América le pidieron hermetismo, pero él prefirió explicar lo que sucedió.

En este caso, brindó algunos detalles a los medios. “El miércoles, nos escribe Marcela Feudale que fueron a comprar cosas con su mamá, y se dio cuenta que no tenía efectivo en su tarjeta de débito. Le pareció raro porque ella tenía en su cuenta”.

“Quiso gastar 90.000 pesos y no estaban. Revisa un poco su cartera y le faltaban 10.000 que tenía en un monedero. Y no había ido a otro lugar que a LAM la noche anterior, y después salió con su mamá de su casa, así que era imposible que le hayan robado en otro lugar, así que nos avisó a la producción del programa que le faltaba dinero”, agregó el periodista.

Continuado con el relato, subrayó: “Las chicas están divididas por camarines, y cuando le preguntamos a las chicas si les faltaba algo, y empezaron a aparecer los faltantes. Vino Estefi Berardi, me dice ‘me revisaron toda la cartera, me la dieron vuelta, yo a la tarjeta de crédito las guardo en determinado lugar y no estaban. Le faltaban solo 2.000 pesos”.

“Ese día había venido Mónica Farro de angelita, invitada. Le avisamos que a las chicas les faltó dinero, y sí. Le habían agarrado una de sus tarjetas y le habían hecho compras online por 150.000 lucas por Mercado Pago”, cerró Ángel.