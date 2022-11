Rocío Oliva contó cómo hizo para poder despedirse de Diego Maradona

Rocío Oliva, quien estuvo siete años en pareja con Diego Maradona, estuvo en la Mesa de Mirtha Legrand. Allí recordó por su vínculo con el fallecido exfutbolista. Mencionó el caótico funeral en la Casa Rosada y reveló que- en su momento- no había podido despedirse de su expareja.

“Yo fui al cementerio aunque no podía entrar”, contó en el programa que se emite por El Trece. Acto seguido aclaró que para visitar la tumba del astro hay que tener una particular autorización que a ella no tiene. Sin embargo al ser vecina del lugar se le abrió una posibilidad para ingresar al predio.

“Yo vivo en la misma calle del cementerio, a 15 cuadras de donde él está enterrado”, señaló Rocío que actualmente vive en Bella Vista. Contó además que cuando la muerte del exfutbolista todavía era reciente prefería no ir porque había mucha seguridad. Con el paso del tiempo y gracias a algunos conocidos que tenían familiares enterrados allí, pudo despedirse de Maradona. “Vení conmigo, como para ver a mis familiares y le dejás unas flores a Diego”, le sugirieron.

“¿Qué te pasó cuando estuviste ahí?”, le preguntó Ángel de Brito que estuvo también en La Mesa. “Estuve un ratito, porque no quería comprometer a nadie. Tuve mi despedida que no había podido tener. Pero una lleva a la gente en el corazón, yo soy de quedarme con imágenes y me quedé con una imagen viva de él”, añadió Rocío.

Segundos después Mirtha Legrand le preguntó si Diego le había propuesto casamiento. “Sí”, respondió con una sonrisa, y recordó el compromiso celebrado en Italia. Luego hizo mención a la separación: “Imagino que por una cuestión de edad. Yo quería hacer muchas cosas, entre ellas la televisión y eso no iba con él”.

“Yo no lo vi jugar y a mi alrededor no había algo maradoniano, sino todo lo contrario. Los caminos de la vida nos unieron”, cerró Oliva, al ser consultada si se había enamorado de la persona o del personaje.

El cruce entre Rocío Oliva y Amalia Granata

En otro tramo del programa, se vivieron momentos de tensión luego de que Amalia Granata hiciera una fuerte denuncia contra Diego Maradona. “Perdón que arruine este momento tan hermoso, pero acá no hay que olvidarnos que Maradona –más allá de lo que fue como futbolista, que eso no lo discuto ni me meto- fue un abusador. Abusó de una menor”, dijo Granata.

“Se la trajo de Cuba a Argentina de forma ilegal, le operó las lolas, la introdujo a las drogas, y de eso también hay que hablar”, agregó. Segundos después Oliva la interrumpió: “Igual, ahí… Al no estar él para defenderse. Creo que siempre es bueno escuchar un poco todo”.