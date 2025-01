Romina Manguel le respondió a Elba Marcovecchio: «Digamos todo…»

Elba Marcovecchio señaló a la periodista Romina Maguel como la amante de Jorge Lanata y sus declaraciones hicieron estallar las redes. Todo arrancó cuando la abogado le dijo durante una entrevista a Ángel De Brito que la periodista había sido amante de su marido.

Romina Manguel cruzó a Elba Marcovecchio

Las declaraciones de Marcovecchio a LAM (América TV) hicieron que Romina explote y responda a las acusaciones mediante un extenso mensaje en su cuenta de X (antes Twitter). «Lanata, hoy se te extraña más. No sé qué hubieras hecho si escucharas a tu señora esposa hablar así de tus hijas y sus madres, tus verdaderos amores», comenzó.

De esta manera, Manguel desmintió con ironía las afirmaciones de Marcovecchio, quien sostuvo que Manguel le enviaba mensajes comprometidos a Lanata, incluyendo uno que decía: «Lo que te haría por una cartera Hermès». «Nadie que te haya conocido puede creer eso. Tu carisma, inteligencia y dulzura eran lo que enamoraba, no transacciones absurdas«, expresó.

LANATA hoy se te extraña más. Porque no sé que hubieses hecho si escuchabas a tu señora esposa hablar así como habló de tus hijas, de sus madres, ellas, tus verdaderos amores. Ya no sé si es gracioso que insista con que fuimos amantes. O que intercambiábamos favores sexuales.… — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) January 15, 2025

«Creer que necesitabas transacciones como entregar un depto en el Estrogamou ‘por amor’ me resulta Vomitivo», dijo. Además, Manguel recordó momentos íntimos de amistad con Lanata. «Tuvimos más intimidad siendo amigos y agarrándonos de la mano en noches tristes que las que llegaste a tener en un relación de pareja con anillo y todo».

Minutos después, Maguel lanzó un segundo mensaje y señaló de manera contundente: «Y seamos adultos y digamos todo. La animosidad de Elba hacia mi no tiene que ver con Jorge. Ni siquiera por no haber sido ella parte de la historia de Lanata como le hubiese gustado. Mi amistad con Burlando la detona. No sabe qué me puede haber contado de su larga y fallida relación laboral. Tranquila. Acaban de enterrar a JL. Ese m, tu puterío es otra historia y jamás le hubiese dicho nada a Jorge porque si, estaba muy enamorado de vos. Hace el duelo en paz .y déjalas a sus hijas hacerlo también. Gracias».

