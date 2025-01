Elba Marcovecchio señaló a una periodista como la amante de Jorge Lanata: quién es

Elba Marcovecchio habló por primera vez tras el fallecimiento de su esposo, Jorge Lanata, y se refirió a los conflictos que tuvo con sus hijas, Lola y Bárbara, su relación con el periodista, y cómo vive el duelo. Además, nombró a una periodista que se habría querido meter en su matrimonio.

La palabra de Elba Marcovecchio

«Por primera vez, Elba Marcovecchio confirma que Romina Manguel fue amante de Jorge Lanata», anunció Ángel De Brito previo a mostrar la nota mano a mano que tuvo con la abogada.

En una sentida charla donde no se dejó un tema por tocar, el conductor le mencionó algunas de las cosas que se comentaban sobre ella y su relación con el fallecido Lanata: “Romina Manguel dijo que habías alejado a Lanata de todo su entorno íntimo”.

«Vos querés que te cuente la verdad. Sin lugar a dudas, Jorge se alejó de Romina Manguel. Yo no puedo creer el cinismo que tiene de hablar de mí«, le contestó.

Al decir esto, la abogada remarcó la confianza que tenía con su pareja: “Jorge, conmigo, decía que era un león vegetariano y que se portaba re bien, y yo le creo. Yo realmente le creo su fidelidad, misma fidelidad que él a mí me pedía”.

Y agregó: “Cuando había mensajes que eran banquina me los mandaba para mostrarme que no tenía nada que ocultar. Imaginate si me encontraba con un mensaje de ese tenor unívoco, que no admite juegos”.

Ante esta declaración, el conductor le pregunto: «O sea, ¿Manguel quería tener una relación con él? ¿O la habían tenido y la quería retomar? ¿Cómo es? ¿Fueron amantes?».

«Jorge me había contado que sí, él había tenido una relación con ella. No sé, lo que sí es seguro es que, cuando nosotros estábamos casados, ella le mandaba mensajes a Jorge particulares«, respondió.

De Brito le pidió un ejemplo de alguno de los textos entre Manguel y Lanata: “Y… ‘Lo que te haría por una cartera Hermès’. Heavy, estábamos casados” y así… cuarenta mensajes más», reveló.