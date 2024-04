Roxy Vázquez recibió el alta tras haber sido internada nuevamente por dengue

El fin de semana, Roxy Vázquez fue internada a menos de un mes de recibir el alta por dengue y, tras la preocupación, contó que regresó a su casa para continuar con la recuperación.

«Chau. Gracias por todo. A seguir la recuperación en casa. Felices Pascuas», escribió la conductora de Tempraneros (TN) el domingo 31 de marzo.

A su vez, en diálogo con TN Show, detalló sobre su salud: «Fue un cuadro viral severo que avanzó por las bajas defensas que dejó la enfermedad. Tengo que ir recuperándome de a poco, comer bien, descansar, tomar mucho líquido».

«En dos días me hago un chequeo de recuento de plaquetas nuevamente. Todavía siento el cuerpo débil y cansado, me dijeron que es normal, que es el proceso posdengue«, indicó Roxy Vázquez.

Roxy Vázquez causó preocupación por su salud

Roxy Vázquez contó que fue internada nuevamente a menos de un mes de recibir el alta por dengue y generó preocupación.

A través de sus historias de Instagram, la conductora se mostró desde el hospital y escribió: «Dengue parte 2. Gracias a mi familia y amigos por estar. Gracias a todos mis compañeros del noti y del canal por preocuparse y ofrecer su ayuda».

«Cuídense por favor, el dengue no es joda», concluyó. Tras la incertidumbre por su salud, Roxy Vázquez dialogó con TN Show y aclaró: «Es un cuadro derivado de un sistema inmune que quedó débil después del dengue, no es dengue».

«Quedé con las defensas bajas y algo, que no se sabe bien que es, me disparó varios síntomas de nuevo como picos de fiebre, cefalea y temblores», detalló.

Cómo transitó Roxy Vázquez el dengue

La comunicadora fue dada de alta hace tres semanas tras estar internada seis días por dengue y narró los fuertes síntomas que experimentó.

La periodista habló con el equipo de Tempraneros (TN) y contó que empezó a sentirse mal mientras estaba al aire: «Me agarró un fuerte dolor atrás de los ojos y me dolía mucho el cuerpo«.

Llegué a mi casa y cuando me acosté, me desmayé. A las dos horas me desperté peor, con más dolor. Otro síntoma era que no tenía ganas de comer. No tenía hambre, y cuando comí, vomité todo y terminé en el piso, temblando. Un desastre», agregó.

Luego, Roxy Vázquez fue a la guardia y aseguró que ni siquiera podía quedarse sentada del dolor: «Me tiré en los sillones. Me temblaba el cuerpo como una hoja. Estaba con 40° de fiebre. Cuando me atienden tenía 4.5 de presión. El médico me empezó a hacer preguntas, y a la tercera me desvanecí en el hospital. Cuando me desperté estaba en la cama del sanatorio, no entendía nada».

«Ahí empezaron a sospechar que era dengue y le dijeron a Julián (su pareja) ‘la vamos a ingresar, le vamos a poner suero, la vamos a estabilizar y vamos a ir viendo’. Cuando me desperté en la habitación no entendía nada. El dengue te hace pomada el hígado, no tenés ganas de comer, no le sentís el sabor a los alimentos. Fue lo peor que me pasó en cuanto a salud«, sumó.

«Te van sacando sangre todos los días para controlar las plaquetas. Anoche me dejaron volver a mi casa, puedo caminar pero estoy débil«, concluyó Roxy Vázquez al relatar la primera internación.