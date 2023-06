Rusherking se mostró junto a Mar Lucas, ¿su nueva novia?

Rusherking se encuentra en España. En ese contexto se mostró muy cercano a Mar Lucas, su supuesta nueva novia que en redes sociales causó furor por su parecido a La China Suárez.

En las últimas horas el cantante santiagueño compartió una historia de Instagram junto a la influencer española y los rumores de un romance crecieron exponencialmente. La imagen fue replicada por la modelo. Junto a la presunta nueva pareja aparece Richard Bermúdez, integrante de 3 AM.

La postal, en cuestión, muestra al grupo disfrutando de algunos tragos en la noche madrileña. El rumor de romance apareció días atrás, cuando Rusherking fue visto en la fiesta Bresh con Mar Lucas.

Además, se había filtrado una imagen de los dos en la recepción de un hotel.

Rusherking se mostró junto a Mar Lucas, su supuesta nueva novia.

Rusherking y Mar Lucas: el enojo de La China Suárez

Luego de la separación de La China Suárez, Rusherking se mostró junto a Mar Lucas, una reconocida influencer española. La situación habría enojado a La China Suárez.

«Me contaron que La China está muy molesta con el nuevo romance de Rusherking”, comentó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Si bien Rusherking no confirmó que la chica con la que se lo ve en la foto sea su novia, a mi me cuentan que están en un algo y que, cuando su ex se enteró de este viaje, no le cayó bien. Lo que a mí me contaron es que La China no pudo superar el dolor de la separación y sintió innecesario que Tomás se exponga con una chica cuando todavía las heridas de la ruptura duelen”, agregó el periodista.