Sabrina admitió cómo se siente tras la eliminación de Alan en Gran Hermano

Luego de la eliminación de Alan el lunes pasado, Sabrina Cortéz admitió cómo se siente tras su partida. Ambos tuvieron un ida y vuelta amoroso en los últimos días, por el que se generó un escándalo afuera de la Casa de Gran Hermano con Brian, la pareja de la chica, fuera del reality.

«Yo pensé que la iba a pasar muy, muy mal sin Alan. También sé que soy una persona que normalmente se lleva bien con la gente. No me cuesta», comenzó.

«Hacía tiempo que venía juntandome mucho con Rosi, Luchi y Zoe, pero el otro día que mandaron el mensaje de «Superpoderosa», dije bueno ahora me voy a alejar porque la verdad que siento que todo el mundo va a decir ‘mirala a esta’«, apuntó la «hermanita».

«Yo siento que sola tengo todo lo que necesito tener, y si con eso no me basta me soy fiel a mí misma de que no es por ahí», dijo la jugadora.

«Fue genuino antes de que pase todo esto, hoy siento que todos están poniendo su mirada ahí y yo estoy ahí al lado», agregó y señaló que le dijo a las participantes que «hablen tranquilas».

En ese momento, Sabrina reflexionó sobre su situación e indicó que «se adaptó».