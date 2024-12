Salud de Jorge Lanata: Elba Marcovecchio contó cómo sigue luego de la trombosis

Elba Marcovecchio fue a visitar a Jorge Lanata al Hospital Italiano como lo hace todas las mañanas, pero antes de ingresar se detuvo para hablar con Carmen Barbieri y dar detalles del cuadro de salud del periodista, luego de que le detectaran una trombosis.

La palabra de Elba Marcovecchio: «Hay que tener mucha paciencia»

“Jorge pasó bien la noche. Es muy importante que esté en esta estabilidad para que pueda salir de las complicaciones que ha tenido», aseguró la modelo.

«Yo no veo la hora de que esté en casa. Hay que tener mucha paciencia, ya ‘paciencia’ es una palabra que tengo tatuada«, agregó.

Marcovecchio también contó cómo se toma las críticas que recibe y el enfrentamiento con las exmujeres y las hijas de Lanata: «En el Hospital, Jorge tiene que ver una sonrisa de mi parte. Por eso, no quiero pensar en las críticas«.

Bárbara Lanata: «Mi papá está bien, no sé por qué lo están matando»

Estas declaraciones se suman a las de Bárbara Lanata, que dijo ayer: «Mi papá está bien, no sé por qué lo están matando. Sí, tiene una trombosis en un brazo por tantas veces que lo inyectaron, pero no es grave, le empezaron a dar anticoagulantes que se suele hacer siempre en estos casos. No tiene sepsis y el resto, todo bien. No tiene fiebre, los drenajes ya casi no sacan líquido, la presión está perfecta, pulsaciones bien, está despierto y tranquilo”.

En la misma versión que tomó lugar en los medios ayer, se estableció que el comunicador contaba con asistencia ventilatoria durante todo el día. De esta manera, la hija del conductor desmintió: “Tiene asistencia respiratoria a la noche, pero de día, se la sacan y le conectan la válvula fonatoria -por donde puede hablar-”.