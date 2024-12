Bárbara Lanata enfurecida por la situación de Jorge Lanata: «No sé por qué lo están matando» 

Bárbara Lanata se vio con la necesidad de salir a desmentir versiones sobre la salud de Jorge Lanata, que se encuentra internado desde el 14 de junio en el Hospital Italiano.

«Mi papá está bien no sé por qué lo están matando«, advirtió en comunicación con la periodista Paula Varela de Socios del espectáculo ante la información que trascendió en las últimas horas.

Cómo es el estado de salud de Jorge Lanata en las últimas horas

Según el parte médico oficial, Lanata presentó un cuadro de sepsis generalizada, líquido abdominal y una trombosis. Además, indicaron que volvió a requerir asistencia mecánica respiratoria durante todo el día.

«Tiene una trombosis en un brazo por los pinchazos pero no es grave, le empezaron a dar anticoagulantes. No tiene fiebre, los drenajes no tienen líquidos», detalló Bárbara.

Por último, la hija del conductor aclaró que está lúcido y no tuvo ningún sobresalto. «Está despierto y tranquilo», finalizó.