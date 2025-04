Escándalo en Gran Hermano: Furia abandonó el estudio por la presencia de Catalina Gorostidi

Un nuevo capítulo de tensiones se vivió anoche en el debate de Gran Hermano (Telefe), cuando Juliana “Furia” Scaglione decidió levantarse y abandonar el set al enterarse de que compartiría panel con su excompañera y ahora rival, Catalina Gorostidi.

Furia abandonó el estudio de Gran Hermano por la presencia de Catalina Gorostidi

El programa, que se organizó en medio de complicaciones logísticas y la ausencia de varios panelistas habituales, comenzó con un ambiente cargado. Según fuentes del canal, los productores tuvieron dificultades para completar el panel, recurriendo a quienes estaban disponibles. Cuando Furia llegó al estudio y vio a Gorostidi, su reacción fue inmediata: “¿Yo con esta piba? No comparto nada”, habría exclamado, según testigos. Acto seguido, abandonó el piso, dejando a la producción en una situación caótica.

Los panelistas contra Furia por su accionar en el estudio de Gran Hermano

Gastón Trezeguet, presente en el debate, opinó sobre la actitud de Furia: “No me parece bien estas maneras de darse vuelta e irse. Hay que quedarse y pelear tu lugar. Irse no está bueno”. Por su parte, Lucía “La Tora” Maidana, quien también participó, tomó una postura más conciliadora: “No hay que enojarse. Yo llegué, vi quiénes estaban y me puse contenta”.

Catalina Gorostidi, quien se enteró del conflicto tras salir del estudio de LAM (América TV), no dudó en responder: “Una pena, porque todos nos merecemos trabajar. No tengo ningún problema con ella. Si le molesta que yo esté, será porque me fui por el público y ella por la giratoria. No sé”. La pediatra, que se perfila como una analista destacada en Telefe, recibió el respaldo de la producción, que según fuentes planea mantenerla en el panel por su buen desempeño.