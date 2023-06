Se desplomó el rating de MasterChef y no fue otra vez lo más visto de la televisión de aire

El programa que conduce Wanda Nara no fue lo más visto en la televisión abierta este martes. Archivo.

La emisión de este martes 13 de junio no fue un buen día para Masterchef en la pantalla de Telefe, ya que no sólo no fue lo más visto del día con los 8.9 puntos de rating que alcanzó, sino que se vio superado por dos programas, quedando en el tercer lugar del podio.

A pesar del juego con su participante favorito, Juan Francisco al que le dibujó un corazón en la masa de su preparación, la conductora del programa de cocina Wanda Nara perdió el liderazgo frente a Telefe Noticias que con los 9.6 puntos promediados fue lo más visto de la jornada en la televisión abierta.

En tanto, el segundo programa más visto del día fue Los 8 escalones en El Trece, que sumó 9.5 puntos de rating logrados con el ciclo de preguntas y respuestas, bajo la conducción de Guido Kaczka.

Por otra parte, en el resto de los canales de aire se destacaron LAM -en América TV– y Bendita -en El Nueve– ambos con 4.5 puntos. Al tiempo que la transmisión del partido de fútbol entre Defensa y Justicia vs. Belgrano en la TV Pública logró 1 punto, mientras que El patrón del mal alcanzó 0.5 en Net TV y Destilando amor, 0.3 en Bravo TV.

Cómo fue el rating de los canales de aire en mayo

Completado el mes de mayo, y con junio en curso, América TV se posicionó en el tercer lugar dentro de los canales de aire y se afianza dentro del podio de la TV argentina con un promedio de 2.4 puntos de lunes a domingo y de 2.7 de lunes a viernes según las mediciones de Kantar Ibope Media.

Por su parte, El Nueve se ubicó en cuarto lugar con 2.2 puntos. Telefe sigue liderando con 8.0 puntos, El Trece se mantiene en el segundo puesto con 5.2 puntos. En el quinto lugar se encuentra la TV Pública con 0.6, le siguen Net TV con 0.3 y Bravo TV con 0.1.