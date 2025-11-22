Secreto revelado: ¿Quién es la modelo argentina de la famosa foto del «silencio hospital»?

La imagen universal de la enfermera con el dedo índice sobre los labios —el gesto que pide silencio en hospitales y clínicas de todo el mundo— tiene rostro argentino y una historia que permaneció desconocida durante décadas. Detrás de ese ícono del cuidado y la calma se encuentra Muriel Mercedes Wabney, una modelo que sin saberlo se volvió símbolo eterno de la serenidad en la salud.

El periodista Ángel Chollet reveló en Infobae los orígenes del famoso retrato, especialmente recordado cada 21 de noviembre, Día de la Enfermera en Argentina.

La identidad oculta por décadas de la enfermera del famoso cartel de “Silencio”

La fotografía fue tomada en 1953 por Juan Craichik, jefe de los laboratorios donde se creó la imagen, inspirado en el gesto real de una enfermera rosarina que, agotada por el ruido de la sala de espera, pidió silencio con un simple movimiento de su mano. Para recrearlo, Craichik eligió a Muriel Wabney, una reconocida mannequin de alta costura del staff de Jean Cartier, cuya presencia transmitía exactamente lo que buscaba: “ternura, autoridad y una armonía suave”.

Lo llamativo es que la identidad de Wabney permaneció oculta durante años: las más de 60.000 copias distribuidas en el mundo eran recortadas por los hospitales, eliminando la única pista que revelaba que la imagen tenía origen argentino. Recién en 1970, un periodista de Bahía Blanca logró reconstruir la historia y revelar la primicia.

La foto, que no nació para convertirse en un símbolo profesional, terminó encarnando los valores de templanza, respeto y cuidado que definen a la enfermería en todo el mundo.

